Po Albánii další remíza. Porážku národního týmu proti Maďarům odvrátil Jurečka

/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Fotbalová reprezentace se nedokázala po kvalifikační remíze s Albánií vrátit do vítězné nálady a s Maďarskem se v přípravném utkání rozešla smírně 1:1. Domácí výběr vedený hvězdným kapitánem Szoboszlaiem odskočil do vedení v úvodu druhé půle, Češi ale srovnali už o jedenáct minut později po dobré práci Chytila a brance Jurečky. Zářijový sraz tak česká reprezentace zakončila se dvěma nerozhodnými výsledky a jedním bodem do kvalifikační skupiny.

Václav Jurečka zařídil remízu s Maďarskem. | Foto: Profimedia