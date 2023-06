Věřili jim jen ti největší optimisté. Na postup českých fotbalistů ze skupiny smrti v konkurenci obhájců zlata z Německa a Anglie – dvou největší favoritů evropského šampionátu – by si vsadil málokdo. První dvě místa měla být zarezervována. Jenže malé Euro je nevyzpytatelným turnajem. A česká jednadvacítka tohle pravidlo potvrdila. Svěřenci Jana Suchopárka jsou překvapivě krok od postup do čtvrtfinále. V posledním utkání skupiny jim stačí uhrát remízu s Izraelci.

Jan Suchopárek | Foto: se souhlasem FAČR

„Porazil jsme obhájce titulu, to se možná žádnému českému týmu ještě nikdy nepovedlo. Teprve teď půjde do tuhého. Náš herní projev byl dobrý, ale hráči umí daleko víc a ukážou to,“ vykládal Jan Suchopárek po triumfu 2:1 nad úřadujícími šampiony z Německa.

Ne, nemluvil v návalu emocí. Nebyl to euforický projev po senzačním skalpu, jak by se mohlo čekat. Český kouč svým hráčům bezmezně věří. Vždyť už před turnajem sebevědomě vyhlašoval útok na postup. A jak je vidět, nemluvil jen do větru.

Polák vzpomíná na zlaté Euro do 21 let: Jsem hrdý, že jsem u toho byl

„Pro všechny z nás je Euro vrchol tohoto cyklu. První zápas s Anglií (0:2) jsme sice prohráli, ale máme jasný cíl a jasnou cestu, jak toho chceme dosáhnout. Jsem rád, že budeme hrát v posledním utkání o postup,“ potěšilo Suchopárka.

Lvíčata jsou v luxusní situaci. Ve středu proti Izraelcům jim stačí k postupu remizovat. S tím ale na Suchopárka nechoďte. Taktizovat Češi rozhodně nebudou.

„Myslím, že mužstvo je nastavené jako vždycky, nemyslí vůbec na to, že se bude remizovat. Chceme vyhrát,“ zdůraznil trenér jednadvacítky.

Radost v české kabině po výhře nad Německem:

Zdroj: Youtube

Ani k podcenění nemůže dojít. „Víme o síle soupeře a víme, že je schopný hrát dobrý fotbal s dobrou organizací hry. Určitě do toho zápasu nepůjdeme s tím, že chceme remizovat. Proti Izraeli nechceme hrát pasivně a čekat na remízu, hráči chtějí být aktivní.“

Vítězství nad obhájci titulu, které Čechům přiblížilo postup, zařídil v 87. minutě obránce Marin Vitík. „Nepřemýšlel jsem nad tím a snažil jsem se míč napálit. Zavřel jsem oči a levačkou vystřelil. Míč se odrazil od německého obránce a byl z toho gól. Nezáleží na tom, jak vypadal. Hlavní je, co znamenal,“ smál se hrdina utkání. „Za něčím si jdeme a chceme to ukázat na hřišti.“

Nebudou spekulovat

Z podceňované party českých mladíků, ze které by se mohl stát černý kůň turnaje, je cítit velké odhodlání. „Všichni děláme maximum pro to, abychom tady uspěli. Po výhře s Německem jsme si polepšili, ale pořád musíme zvládnout poslední zápas skupiny proti Izraeli. Nemyslíme na to, že by nám mohl stačit bod k postupu. Tím se nezabýváme. Půjdeme si za výhrou tak jako pokaždé. Bylo by hezké, pokud bychom to zvládli. Uděláme pro to všechno,“ slíbil.

Tým bez hvězd. Motivace ale Lvíčatům nechybí. Cíl? Postup na úkor favorita

Václav Sejk jen přikývl. „Říkal jsem už před turnajem, že na remízu nikdy hrát nebudu. Jdu do posledního zápasu s tím, že získáme dohromady šest bodů,“ měl jasno útočník ze severočeských Boletic nad Labem na Děčínsku. Odtud to dotáhl až do Sparty a nároďáku.

Během Eura je v kontaktu s otcem. „Postup je blízko. Asi si udělám z táty srandu a pošlu mu nějakou letenku, že už ji mám zabukovanou, tak ať přiletí. Mohl by dorazit už na čtvrtfinále. Ale nejdřív musíme zvládnout Izrael a pak můžeme koukat dál.“

Z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále dva nejlepší celky. Účast mezi osmičkou nejlepších má jistou Anglie, která v souběžně hraném zápase porazila Izrael 2:0. Češi jsou druzí o dva body před Němci a posledním soupeřem Izraelci, s nimiž se utkají o postup ve středu od 18:00. Vedle Gruzie spolupořádá turnaj i Rumunsko.