Hlavně nic nepodcenit. Čeští fotbalisté do jednadvaceti let to mají rozehrané parádně. Lvíčata jsou na mistrovství Evropy blízko největšímu úspěchu za posledních 12 let. V závěrečném utkání základní skupiny jim stačí uhrát remízou s Izraelci a proklouznou do čtvrtfinále. Ve vyřazovací fázi si na malém Euru zahráli naposledy v roce 2011.

Čeští fotbalisté se chystají na zápas o postup | Foto: se souhlasem FAČR

„Jsem rád, že budeme hrát v posledním utkání o postup. Mužstvo je nastavené stejně jako vždycky – nemyslí na to, že se bude remizovat. Když je to možné, chceme vyhrát,“ řekl kouč Jan Suchopárek.

Jeho svěřenci na úvod turnaje podlehli 0:2 Anglii, která je už jistým postupujícím a pak zdolali 2:1 německé obhájce titulu. Izrael má na svém kontě bod za remízu s Německem a díky tomu může stále pomýšlet na postup.

Skupina smrti? Čeští mladíci ukázali kuráž a odhodlání. Teď mají postup na dosah

Čechy čeká nevyzpytatelný soupeř. Izraelci hrají na evropském šampionátu teprve potřetí, a nikdy neprošli ze skupiny. Výrazně na sebe ale upozornili na mistrovství světa do 20 let na přelomu května a června. Ve čtvrtfinále vyřadil Brazílii a senzačně získali bronz.

„Mají tu asi šest hráčů z mistrovství světa dvacítek, kteří prokázali skvělou kvalitu a fotbalovou inteligenci. Viděl jsem utkání Izrael – Brazílie a byla radost na to koukat. Jaké sebevědomí měli Izraelci, jak si zápas užívali. To nesmíme připustit, musí to být na naší straně. Já věřím, že se nám to povede,“ ujistil Suchopárek. „Snažíme se navodit hlavně uvolněnou atmosféru.“

Na remízu nemyslí

Jistota bodu může svádět ke ztrátě koncentrace. Tím se ale Lvíčata nenechají uchlácholit a půjdou za vítězstvím.

„Jsme blízko, ale pořád musíme zvládnout ten poslední zápas. Uděláme pro postup všechno. Nemyslíme na to, že by nám mohl stačit bod. Tím se nezabýváme. Jako vždycky budeme chtít vyhrát,“ burcoval obránce Martin Vitík.

Jan Suchopárek před utkáním s Izraelci:

Zdroj: Youtube

Jednadvacítka se naposledy dostala ze skupiny v roce 2011, kdy prošla rovnou do semifinále, neboť závěrečný turnaj tehdy hrálo jen osm mužstev. „Už je to dvanáct let? To jsem ani netušil,“ pousmál se Suchopárek.

„Bylo to v době, kdy jsem začínal jako asistent. Tehdy to byl postup na poslední chvíli. Vím, že jsme prohrávali, ale v závěru jsme výsledek otočili, i když jsme prohrávali až do pětaosmdesáté minuty. Nechceme mít takové nervy jako tenkrát.“

Polák vzpomíná na zlaté Euro do 21 let: Jsem hrdý, že jsem u toho byl

Maximem je zlato z roku 2002. Postupem ze skupiny by zároveň čeští mladíci zůstali ve hře o olympiádu v Paříži 2024, kam se kvalifikuje trojice nejlepších týmů mimo pořadatele Francii a Anglii.

Na klíčový duel se česká parta přesunula z Kutaisi do jiného gruzínského města, Batumi. Tam zápas začne v 18:00 SELČ.