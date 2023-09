/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Zklamání z remízy 1:1 s Albánií ještě neopadlo a fotbalová reprezentace už má před sebou další utkání. V neděli vyzve v Budapešti v přátelském zápase národní tým Maďarska. „Bude ještě dlouho trvat, než to vstřebám. Jsme hodně zklamaní, ale už je to pryč a nespravíme to. Musíme se soustředit na další utkání,“ vyprávěl trenér Jaroslav Šilhavý na sobotní tiskové konferenci v Puskás Aréně.

Češi v kvalifikaci na Euro v Edenu remizovali s Albánií | Foto: CPA

„Jednoznačně to je ztráta. Nálada není ideální z toho důvodu, že jsme si kvalifikaci zkomplikovali. Bylo to zásadní utkání a tímhle jsme si to posunuli do dalšího zápasu proti Albáncům venku,“ uvědomoval si i obránce Jakub Brabec.

Češi v důležitém kvalifikačním zápase na domácí půdě neudrželi vedení a o body se museli dělit. Šilhavého svěřenci i tak zůstali po polovině odehraných zápasů na prvním místě tabulky, ale dál mají před Albánci náskok pouhého bodu. O další bod za dvěma postupovými místy pak zůstává Polsko.

Cesta, která nevede k úspěchu. Fotbalový národ má jasno: Šilhavý ven

„Po půlce vedeme tabulku, pozici jsme si mohli ještě vylepšit, ale bohužel se tak nestalo. Jedeme ale dál a neházíme flintu do žita. Vyhodnotili jsme si to u videa a věřím, že se z chyb, které jsme udělali, poučíme,“ vyhlásil reprezentační trenér.

Promrhaný první poločas

Kde tedy podle něj byl hlavní problém v předchozím kvalifikačním zápase? „Všichni jsme cítili, že v prvním poločase jsme od sebe byli daleko, hlavně vepředu. Nespolupracovali jsme jeden s druhým, pak se přidaly nepřesnosti, vyhazovali jsme až nezvykle moc balonů. Pak jsme se nemohli dostat do zápasu a první poločas jsme promrhali,“ vyjmenovával Šilhavý.

„V kabině jsme si to pak řekli a druhý poločas byl úplně jiný. Byla škoda, že jsme brzo po našem vstřelení dostali gól,“ litoval Šilhavý, který je podle veřejnosti mužem na odpis.

Trénink českých fotbalistů v Puskás Aréně:

Zdroj: Filip Ardon

Češi teď mají příležitost na reparát, přestože jde „pouze“ o přátelské utkání proti Maďarsku, které v posledních duelech ukazuje velkou sílu a naposledy vyhrálo v Srbsku 2:1.

„Tenhle systém už hrají nějakou dobu. Mají lehkou přechodovou fázi do útoku, pohotové střelce. Je to sebevědomé mužstvo. Nečeká nás určitě nic jednoduchého,“ uvědomoval si Šilhavý, který musí své svěřence připravit i na hlavní hvězdu maďarského výběru – liverpoolského záložníka Dominika Szoboszlaie.

Remízu nebereme, můžeme si to vyčítat sami, litoval po Albánii střelec Černý

„Je tam víc dobrých hráčů. Szoboszlai je ale číslo jedna. On je individualita, ale musíme se soustředit na celý tým,“ prohlásil Brabec, který by měl s největší pravděpodobností znovu odrážet maďarské útoky na pozici stopera.

Základní jedenáctku čekají změny

Trenér Šilhavý ale netajil, že ke změnám v základní jedenáctce oproti zápasu s Albánií dojde. „Chceme určitě dát prostor dalším hráčům z kádru. I na brankářském postu bude změna,“ prozradil.

Od mužstva se už v Praze odpojil kvůli lehčímu zranění obránce Vladimír Coufal, zbytek hráčů má jinak maximálně drobné šrámy. Nejistý je start útočníka Tomáše Čvančary. „Má nějaký problém, tak uvidíme, jak s tréninkem, tak se zápasem. Vypadá to ale, že by se měl dát dohromady,“ řekl Šilhavý.

Česká radost neměla dlouhého trvání. Reprezentace s Albánií remizovala

Ten doufá, že po neděli se mu budou s budapešťskou Puskás arénou pojit další příjemné vzpomínky. Právě tady totiž Češi v roce 2021 v osmifinálovém utkání EURA porazili Nizozemsko 2:0. „Promítal jsem si, jak to tenkrát bylo. Měli jsme tenkrát na začátku problémy s cestováním a nakonec to dopadlo skvěle,“ zavzpomínal reprezentační kouč.

„Při příjezdu jsem nad tím přemýšlel, vzpomínky odsud jsou krásné. Hráli jsme s Nizozemskem a atmosféra od našich fanoušků byla příjemná. Teď to bude jiné, protože hrajeme venkovní utkání. Kéž by se nám povedlo stejně, doplnil Brabec, který tehdy zápas sledoval z lavičky.

O reparát se nejedná

Dají Češi v neděli zapomenout na nevydařený zápas s Albánií a naladí se na další kvalifikační boje výhrou?

„Nikdo nechce tolik jako my hráči na EURO. Vnímám to jako ideální přípravu na další utkání s Albánií. Nedá se to považovat za reparát, musíme k tomu přistoupit jako k dalšímu utkání,“ vyhlásil Brabec závěrem.