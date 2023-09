/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Po čtvrteční remíze s Albánií v kvalifikaci o EURO nepanovala v české fotbalové reprezentaci spokojenost, po výsledku 1:1 v přátelském utkání s Maďarskem byla nálada o poznání lepší. „I když jsme nevyhráli, tak jsem celkem spokojený,“ vyprávěl po utkání trenér Jaroslav Šilhavý, který udělal v základní sestavě rovnou devět změn. Remízu zařídil národnímu týmu svým prvním reprezentačním gólem Václav Jurečka.

Čeští fotbalisté remizovali v Maďarsku | Foto: ČTK/AP Photo/Denes Erdos

„Hlavně ve druhé půli bylo všechno – intenzita, agresivita, emoce. Útoky se střídaly na obě strany, bylo tam hodně střel a statistiky byly vyrovnané. Pro diváka to muselo být atraktivní utkání,“ hodnotil reprezentační kouč.

Ten po zápase s Albánií sáhl rovnou k devíti změnám v základní jedenáctce. Důvěru znovu dostali pouze kapitán Tomáš Souček a stoper Jakub Brabec. „Kluci se toho zhostili velmi dobře a všichni snesou měřítko, aby mohli usilovat o příští nominaci,“ byl spokojený Šilhavý.

Těšit ho mohla souhra útočného dua Mojmír Chytil – Václav Jurečka. První jmenovaný ve druhé půli dobrým napadáním narušil rozehrávku soupeře a nahrál svému spoluhráči ze Slavie na první gól v dresu reprezentace.

„Gól má příjemnou příchuť. Byl tam odražený balon za obranu, řval jsem na Mojmíra ze všech sil, takže mě nakonec slyšel, ohlédl se a fantasticky to vyřešil. Pak už zbývalo jen, abych to doklepl,“ popsal premiérový střelec svoji branku.

Při ní podle svých slov těžil i z klubové spolupráce. „Nějaké zápasy už jsme spolu odehráli, komunikace byla lepší než proti Albánii. I to se zlepšilo. Pressing nám vycházel, bylo tam hodně zisků. Škoda, že jsme v první půli nedohráli víc šancí. Klidně jsme mohli vyhrát,“ vyprávěl Jurečka.

Přestože se jednalo pouze o přípravné utkání, rozhodně se nehrálo v rukavičkách a hráči se do sebe na hřišti několikrát nevybíravě pustili. „Když to nepřesáhne určitou mez, tak to není na škodu. Je vidět, že kluci chtěli v závěru vyhrát, soupeř taky. Myslím, že to bylo v mezích,“ myslel si trenér Šilhavý.

„Trošku k tomu přispěl sudí, který nebyl na obě strany úplně fér. To nás trochu vyhecovalo. Nebyl to přátelák, spíš měl parametry evropského kvalifikačního utkání,“ doplnil na konto emocí Jurečka.

Spravili si náladu

On i zbylí hráči si mohli zahrát před fantastickou kulisou, kterou v Puskás Aréně vytvořili maďarští fanoušci. Těch si našlo cestu na tribuny přes padesát tisícovek a rytmus fandění udával zaplněný kotel, který celý zápas hlasitě fandil.

„Užil jsem si to. Na to, že to byl přátelák, přišlo hrozně moc lidí. Klobouk dolů před Maďary. Vytvořili fantastickou kulisu, na to asi nikdy nezapomenu,“ nezastíral střelec jediné české branky.

Češi, kteří dokázali držet krok s našlapanou sestavou domácího výběru, si tak přece jenom poněkud spravili náladu po kvalifikační ztrátě s Albánií. Po ní jsou dál první ve své skupině, kde se situace hodně vyrovnala.

„Nechci ty dva zápasy spojovat. Ztratili jsme dva body v kvalifikačním utkání, to mě mrzí a bude dlouho. Soupeř byl silný, ale měli jsme to uhrát a získat tři body. Pozice by byla přívětivější. Je to ale sport. Poctivě se připravíme na další zápas s Albánií a věřím, že odhodlání, které jsem v klucích viděl, bude ještě větší. Už budeme vědět, do čeho jdeme, všichni věříme, že se nám to podaří,“ vyhlásil Šilhavý závěrem.