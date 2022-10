Česko – Anglie 0:5 (22. 3. 2019)

Zdroj: Youtube

Pro české fanoušky to měl být kvalifikační výlet snů. Legendární stadion Wembley, jako soupeř věhlasná Anglie… Všechno do sebe zkrátka krásně zapadalo. Jenže po pár desítkách minut se z výjezdu na Britské ostrovy stala jedna noční můra. Domácí fotbalisté si z národního týmu udělali doslova trhací kalendář, utkání rozhodli v podstatě ještě před odchodem do kabin.

Nepřehlédnutelný byl zejména kanonýr Raheem Sterling, černý den českého fotbalu pak podtrhl obránce Kalas, který si vstřelil vlastní gól.