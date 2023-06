OBRAZEM: Češi si vyzkoušeli pažit v gruzínské Batumi. Euro rozehrají s Anglií

ČTK Redakce

Čeští fotbalisté do 21 let rozehrají ve čtvrtek s Anglií mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka se soupeři pokusí oplatit dvě porážky z kvalifikace. Utkání v gruzínské Batumi má výkop v 18:00 SELČ. Dalšími soupeři "Lvíčat" ve skupině C jsou Německo a Izrael.

