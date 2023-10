Další remíza. Česká jednadvacítka uhrála s Dánskem v oslabení bod

Fotbaloví reprezentanti Česka do jednadvaceti let po páteční remíze s Walesem v Č. Budějovicích 1:1 hráli v úterý večer opět na stadionu Dynama na Střeleckém ostrově v dalším utkání své kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy s Dánskem opět nerozhodně, tentokráte 0:0. Bod v oslabení určitě má svou cenu, bude to ale v konečném účtování stačit?

Christophe Kabongo si v úterním zápase české jednadvacítky s Dánskem vypracoval slibnou příležitost, brankář Jorgensen ale jeho střelu k tyči vyrazil: Česko – Dánsko 0:0. Foto: Deník/ Petr Tibitanzl | Foto: Foto: Deník/ Petr Tibitanzl