Možná už v květnu se znovu spustí kolotoč fotbalových utkání u našich západních sousedů. K té příležitosti vznikl dokument, z něhož vyplývá, za jakých podmínek by bylo možné bundesligové zápasy sehrát.

Na vytvoření konceptu se podílel tým expertů v čele s předsedou Lékařské komise německé fotbalové asociace Timem Meyerem.

Jak uvedl Der Spiegel, prostor stadionu by měl být rozdělen do tří velkých sektorů, přičemž v žádném z nich by počet lidí nepřesáhl sto. První oblastí je hřiště a jeho okolí, kde by se mělo nacházet 98 osob, do čehož jsou zahrnuti hráči včetně náhradníků, rozhodčí a realizační týmy. Zbytek pak tvoří tribuny a nejbližší okolí stadionu. Celkem to vychází na zmíněných 300 lidí.

V České republice vznikl podobný dokument, který byl vypracován už v průběhu března, když ještě nebyly hromadné akce zakázány úplně, ale byly krátkou dobu povoleny za účasti určitého počtu osob. Z něj plynulo, že k uspořádání prvoligového utkání by stačilo sto lidí.

Podle aktuálního vládního plánu rozvolňování by od 8. května mohly být povoleny akce za účasti padesáti osob, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však nedávno připustil, že by mohla Fortuna liga dostat určitou výjimku.