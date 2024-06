Českým fotbalistům začala společná příprava na Euro v Německu. Národní tým pod vedením kouče Ivana Haška vyrazil na kemp do Schladmingu. V Rakousku Češi stráví týden a na závěr soutředění odehrají zápas proti Maltě.

Česká reprezentace vyrazila na kemp před ME | Foto: se svolením FAČR / Štěpán Černý

Česká reprezentace se v neděli odpoledne sešla v Praze, odkud se letecky přesunula do Rakouska. Reprezentace rozbila tréninkový kemp ve Schladmingu, kde se bude připravovat na nadcházející mistrovství Evropy.

Do Rakouska vyrazilo společně pětadvacet hráčů z nominace na Euro, jen Antonín Barák dorazí po vlastní ose až po nedělním finiši italské ligy. Od pondělí čekají tým první tréninky.

„Jsem rád, že jsme zase všichni spolu. Doufám, že v následujícím měsíci nebo měsíci a půl dokážeme velké věci. Teď na kempu v Rakousku budeme mít čas zapracovat na věcech, které nás trápily nebo trápí anebo zdokonalíme ty věci, které nám vycházely,“ řekl záložník Michal Sadílek.

„Nemůžu se dočkat, až to začne. Hlavně se musíme dobře připravit. Už se moc těším,“ dodal brankář Jindřich Staněk.

Dva přípravné zápasy před ME

Kromě tréninků a regenerace absolvuje reprezentace v Rakousku jeden přípravný zápas, a to v pátek 7. června v Grödigu proti Maltě. Následně se mužstvo přesune do Česka, kde v pondělí 10. června odehraje v Hradci Králové generálku proti Severní Makedonii. Do dějiště mistrovství Evropy v Německu odletí národní tým ve čtvrtek 13. června.

Base camp budou mít Češi na severu Hamburku, kde odehrají dva zápasy základní skupiny. Bydlet budou v designovém hotelu Steigenberger Treudelberg. Reprezentace vstoupí do turnaje 18. června proti Portugalsku, o čtyři dny později nastoupí proti Gruzii a 26. června uzavře základní skupinu proti Turecku.