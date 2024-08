„Pro nás tím začíná boj o mistrovství světa. Právě umístění v Lize národů nám totiž může pomoci v následné kvalifikaci, která začne příští rok. Každý zápas je pro nás klíčový a vždy chceme hrát v nejsilnější možné sestavě,“ prohlásil trenér Hašek.

Na pondělním srazu se objeví kapitán Tomáš Souček i další opory jako jsou Patrik Schick nebo Vladimír Coufal. Několik hráčů naopak chybí kvůli zdravotním problémům. V nominace nemůžou být například Jindřich Staněk, Tomáš Holeš, Tomáš Kalas, David Jurásek nebo Michal Sadílek. Pozvánku odmítl slávista David Douděra kvůli vážné nemoci v rodině.

Do reprezentace se vrací Tomáš Hübschman, který se stal novým generálním sportovním manažerem. Funkce byla od nástupu trenéra Haška neobsazená. „Hrát za českou reprezentaci pro mě vždycky byla ohromná čest. Úplně stejně vnímám, když teď budu u reprezentace působit jako manažer,“ řekl dvaačtyřicetiletý někdejší defenzivní záložník, který po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru.

„Já Tomáše znám od začátku jeho kariéry, charakterově a lidsky je to člověk, který nám může pomoct. Je to chlapík, která má národnímu týmu co dát,“ doplnil Hašek.