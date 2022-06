O postupu přes Anglii rozhodla jediná branka brněnského forvarda Tomáše Pospiše ze dvacáté minuty. „Myslím, že jsme byli lepší, dali jsme o gól víc, takže asi ano,“ usmál se český obránce František Hakl. „Angličané projevují rok od roku větší kvalitu, na posledním šampionátu v Kyjevě jsme si je povodili 5:0 v semifinále, teď jsme s odřenýma ušima vyhráli 1:0. Zaplaťpánbůh že to bylo 1:0 a ne 1:1, ke konci Angličané tlačili, nějaké šance měli,“ uznal Hakl.

Český tým předvedl hlavně zodpovědný výkon v defenzivě. „Kluci plnili taktické pokyny ve většině zápasu, bylo tam aktivní napadání bez míče, což jsme chtěli, a Angličané si s tím nedokázali poradit. Ve druhé půli už jsme od toho trochu upustili, nicméně zodpovědnost a hráčská chuť opět zvítězily a dotáhly nás dál, byť si myslím, že jsme ještě nějakou situaci mohli vyřešit, abychom byli maličko klidnější. Kdybychom něco proměnili, pak bychom ještě dali dva tři góly, bohužel k tomu nedošlo, takže to vyústilo v takovou pětiminutovku nervů v závěru, kterou jsme zaplaťpánbůh ustáli,“ oddechl si český kouč Stanislav Bejda.

Jeho svěřenci si odškrtli prvního soupeře v cestě za obhajobou evropského titulu. „Určitě to z nás trochu spadlo, tímto jsme postoupili na mistrovství světa, když jsme se dostali zase do první osmičky v Evropě. Tohle byla taková první meta, teď nás čekají další dvě,“ podotkl český trenér.

Po nepovedeném posledním utkání ve skupině, v němž národní tým podlehl Srbsku 1:4, si čeští hráči zvýšili sebevědomí. „Zápas se Srbskem se nám nepovedl, bylo to nemastné neslané. Teď jsme se zvedli hlavně výsledkem, ani ne tak hrou. Ve vyřazováku se může stát cokoli, je to o jednom gólu, dáme jeden, druhý a snad postoupíme do semifinále,“ vyhlížel další bitvu Hakl.

Rumuni budou o poznání těžší protivník než Anglie, pětinásobní evropští šampioni ve čtvrtfinále přejeli Portugalsko 7:0. Čeští reprezentanti na ně narazili ve finále posledního evropského šampionátu v roce 2018 v ukrajinském Kyjevě, kde zvítězili 4:1. „Rumuni se nebojí nikoho jiného kromě nás, to je naše obrovská výhoda a musíme to chytit za správný konec, najít zbraně, které na ně mohou fungovat, abychom byli úspěšní. Je to tým, který tady předvádí nejlepší hru a je asi nejdál v současné době, ale uděláme maximum, aby strach, který z nás mají, měli i další rok,“ uvedl Bejda.

Anglie – Česká republika 0:1 (0:1)

Branka: 20. Pospiš.

ŽK: 14. Collier, 16. Long - 29. Mařík. ČK: 50. Collier (Anglie).

Anglie: Al-Droubi (Bartlett) – Wybrow, Gilmaney, Isaac, Collier, Belaid – Long, Cable, Morgan-Griffiths, Akinola, Konadu.

Česká republika: Kunický (Zrzavý) – Hakl, Sodoma, Verner, Mařík, Paděra – Levčík, Macko, Jelínek, Doubravský, Pospiš – Presl, Rosůlek, Novotný.

Čtvrteční čtvrtfinále:

17.00: Maďarsko – Kazachstán

18.30: Francie – Bulharsko

20.15: Slovensko – Ázerbájdžán

22.00: Rumunsko – Česká republika