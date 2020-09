Predispozice u fotbalových brankářů jsou zřejmé: už dospívající klučina musí být vysoký, mrštný a odvážný. "Možná je to trochu přehnané, ale výška se řeší už od dětí," říká někdejší reprezentant Tomáš Poštulka, který nyní trénuje gólmany v Hradci.

Tomáš Poštulka | Foto: DENÍK/David Taneček

"Jsou kluby, které si přečtou, kolik gólman měří, a - aniž by ho viděly - řeknou: Toho nebereme. Šanci dostane jedině, když ho trenér perfektně zná a ví, že ho výška nelimituje," dodává 46letý bývalý hráč Sparty či Teplic, jenž zakončil kariéru v Plzni.



Mezi tyčemi a dál ani krok? Zapomeňte. Hra brankářů se prý hodně vyvíjí. "Proto by se kluci měli do dvanácti let postově točit," konstatuje Poštulka.



"Chvíli chytá, chvíli je v poli. Když nemá strach, nic mu neuteče, není to jako na hokeji, kde se musí od pěti let učit bruslit. Podobné věci už letí i u dospělých. Koukali jsme se na trénink Bayernu a Manuel Neuer třeba polovinu stráví s týmem, dělá poziční hry, všechno jako ostatní. Až druhou půlku řeší chytání."