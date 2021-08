Kolik týmů se nakonec mezi smetánku prodere, bude jasné dneska. Slavia už tedy jistotu má, ve Varšavě se rozhodne, zda bude kopat zavedenou Evropskou ligu (takový druhý ležel po Champions League), či Konferenční ligu, nový pohár. Finančně by si český mistr příliš nepohoršil, prémie jsou na podobné úrovni, ale prestiž by utrpěla. To rozhodně.

„Evropská liga je cíl,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský. V tom případě je nutné zahnat vzpomínky na první duel, Slavia v něm doma jen remizovala 2:2. Naštěstí pro ni už neplatí pravidlo o brankách na hřišti soupeře. Stačí vyhrát 1:0, že…

České kluby se rvou v Evropě.Zdroj: Deník

Pražané navíc jedou do polské metropole posilněni výhrou 4:0 nad Baníkem. To je dobrý vklad. „Hlavně šlo o to, jak jsme to zvládli perfektně herně. Výkon proti Baníku měl parametry, výsledek už to jen vyšperkoval. S herním projevem jsme byli nadmíru spokojeni,“ pronesl asistent pražského klubu Zdeněk Houštecký.

V podobném rozpoložení je také Plzeň. V lize vyhrála všech pět utkání, je na prvním místě tabulky. S CSKA Sofia vyhrála první duel 2:0, to není zlé. „Hrajeme o hodně,“ řekl plzeňský trenér Michal Bílek. „Nic není rozhodnuté,“ varoval.

Třetím do party je Jablonec. Aby prošel do Konferenční ligy, což by bylo stejně jako v případě Plzně (Slavie ne) fajn, musí udržet čtyřgólový náskok z prvního střetnutí proti Žilině.