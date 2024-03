Druhý zápas fotbalové reprezentace pod vedením kouče Ivana Haška, druhý obrat. Češi v Praze na Letné proti Arménii brzy ztráceli, těsně před přestávkou ale srovnal hlavou Ladislav Krejčí a ve druhé půli vyšla trenérovi velmi dobře střídání. Debutant Matěj Jurásek svým centrem připravil pozici pro Tomáše Chorého, který dvanáct minut před koncem základní hrací doby stanovil konečné skóre na 2:1.

Přípravné fotbalové utkání Česko - Arménie | Foto: CPA

Hlavní trenér Ivan Hašek splnil slovo, které dal před zápasem, a sestavu českého výběru zásadně proměnil. Oproti utkání v Norsku udělal rovnou osm změn a v základní jedenáctce zůstali pouze kapitán Tomáš Souček, kanonýr Patrik Schick a sparťanský lídr Ladislav Krejčí. Ten oproti utkání v Oslu ale opustil post v záloze a nastoupil na stoperu, kde v poslední době působí častěji. Debutu se pak dočkali brankář Matěj Kovář a obránci Adam Gabriel, Robin Hranáč a Tomáš Vlček.

Češi před domácím publikem plnili od úvodu to, co před zápasem předeslali – tvořili hru a dobývali arménskou branku. Souček mohl otevřít skóre už ve třetí minutě, jenže nejprve míč netrefil ideálně a o chvíli později poslal balon do tyče. V tutové možnosti mohl dorážet Hložek, jenže z bezprostřední blízkosti vypálil trestuhodně nad.

A trest skutečně přišel. Ve 14. minutě nezastavil Gabriel na pravé straně rozeběhnutého Hovhanisjana a před Krejčího se procpal Edgar Sevikjan, který hlavou doklepl míč do sítě a poslal svůj tým z ojedinělé šance do vedení.

Domácí výběr se dál tlačil za první brankou, dlouho ovšem vycházel naprázdno. Navýšit arménské vedení mohl v závěru poločasu po Sadílkově faulu Zelerayán, přímý kop zhruba z dvaceti metrů však poslal vedle tyče.

V nastavení pak Ladislav Krejčí vykoupil svoje zaváhání při gólu soupeře. Kapitán Sparty si na domácím hřišti příkladně seběhl do vápna na Barákův centr z rohu a hlavou poslal balon ke vzdálenější tyči.

Jurásek přinesl impuls

Ve druhém poločase velkých šancí ubylo. Trenér Hašek hned po přestávce poslal do hry místo Gabriela slávistického Douděru, který už po sedmi minutách hry našel dlouhým centrem na vzdálenější tyči volného Hložka. Jenže hráč Leverkusenu podruhé v utkání mířil jen nad branku Arménie.

Právě Hložka později na hřišti vystřídal Matěj Jurásek – poslední nováček nominace z hráčů v poli. A právě mladý slávista přinesl do hry potřebný impuls. V zakončení nejprve sám neuspěl, v 78. minutě ale odcentroval zprava a odražený míč se dostal až k volnému Tomášovi Chorému, který z otočky dokonal český obrat.

Plzeňský útočník mohl hned nato přidat i uklidňující třetí gól, jeho střela ovšem byla dvakrát zblokovaná a z dorážky neuspěl ani již zmiňovaný Matěj Jurásek. Úspěchem však neskončila ani závěrečná možnost hostí a utkání dospělo do vítězného konce pro český výběr, který podruhé v řadě zvládl dokonat obrat utkání.