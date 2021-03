Ze sestavy soupeře šel strach, především z ofenzivní trojice ve složení Lukaku, De Bruyne, Mertens.

Rovněž Češi měli v základní jedenáctce zajímavá jména. Naskočil brankář Vaclík, minule náhradník, do středu pole se dostal slávista Holeš a na hrot útoku Krmenčík. Důvodem byl odjezd hráčů působících v Německu, jimž kluby zakázaly kvůli karanténním pravidlům cestu do Česka. Přes absenci kapitána Daridy či útočné jednička Schicka se domácí drželi. Nebylo vůbec znát, že Belgie je na prvním místě světového žebříčku.

V českém týmu velice dobře působili Vaclík, Barák, Souček, Coufal, Provod, Holeš i Krmenčík. Naopak mírně nejistý byl obránce Čelůstka. Asi ho znervózňoval pohled na obra Lukaka, jednoho z nejlepších útočníků světa.

První půle skončila vyrovnaně na větší šance. Nutno ovšem přiznat, že Belgičané měli ty své dvě malinko nebezpečnější.

Ale popořadě: Ve 14. minutě střílel z úhlu Jankto. Byl to slušný pokus, brankář Realu Madrid Courtois ho však vyrazil. O chvíli později se Krmenčík pustil do průniku, po němž levou nohou napálil míč do tyče. To byla perfektní akce!

A co hosté? Ve 24. minutě spasil domácí gólman Vaclík, jenž ukázal skvělý reflex po Dendockerově ráně. Sedm minut na to zabrala hvězdná dvojice. Lukaku utekl Čelůstkovi, nacentroval, De Bruyne však hlavičkoval slabě. Vaclík situaci zvládl.

Vedení vydrželo deset minut

Druhá půle začala šokem pro favorita. V 50. minutě prokázal slávista Provod, jak skvělou má formu. Navedl s míč do středu hřiště, z nějakých osmnácti metrů vypálil pravou nohou, svou slabší, a trefil přesně k tyči.

Češi vedli deset minut. Pak ukázal Lukaku svou extratřídu. Rozběhl se s míčem proti Čelůstkovi, naznačil kličku na jednu stranu, udělal ji na druhou a byl sám před Vaclíkem. Brankář sice jeho střelu zbrzdil, míč přesto prolétl do sítě.

Od té doby se hrál otevřený duel. De Bruyne trefil tyč, po něm český bek Bořil břevno. Největší šance přišla v nastavení: Souček hlavičkoval, gólman Courtois už byl bezmocný, ale jeden z obránců míč letící do sítě zastavil.

Rozhodující gól proto už nepadl.

Ohlasy po utkání

„Gól proti nejlepšímu týmu světa zní krásně, hráli jsme jako jeden tým, makali jsme za sebe, je vidět, jaká je v týmu parta. Potom jsme schopni trápit i takhle skvělé mančafty, jako je Belgie,“ komentoval utkání střelec jediné české branky Lukáš Provod. „Kuba Jankto mi to dal skvěle na vápno, vystřelil jsem a naštěstí mi to tam spadlo,“ hodnotil svůj první reprezentační zásah.

„Lukaku dal gól, to mě samozřejmě mrzí. Snažil jsem se na něho připravit co nejlíp, ale je to útočník světové extratřídy. Bylo by lepší kdybychom vyhráli, ale myslím si, že ta remíza není vůbec špatná,“ zhodnotil duel stoper Ondřej Čelůstka, který sváděl souboje především s elitním střelcem Belgie. „V kabině jsme si říkali, že nakonec jsme mohli pomýšlet i na víc. Ty šance tam byly. Je to škoda, ale musíme být realisti a vnímat i velkou sílu soupeře. Třeba se nám podaří na ten výkon navázat a v Belgii to přetavit ve vítězství.“

„Myslím si, že se podařil podobný výkon, jako proti Anglii. Myslím, že jsme si dnes vytvořili víc šancí než tehdy a měli jsme víc vyložených šancí, než soupeř, takže spokojenost. Jsem rád, že hráči předvedli takový výkon. Chtěli jsme být aktivní, napadali jsme nahoře, v první půli se nám to střídavě dařilo. V druhém poločase jsme si říkali, že musíme hrát stejně a myslím si, že se to dařilo a že jsme až do konce sahali po vítězství,“ chválil své svěřence trenér Jaroslav Šilhavý. „Jsme týmové mužstvo, hrajeme týmově a věřím, že je můžeme i porazit. Moc nechybělo, a měli jsme tři body.“

S remízou byl spokojený i trenér hostí Roberto Martínez: „Mám pocit, že jsme nepodali náš nejlepší výkon, nemohli jsme se dostat do rytmu. Dařilo se nám ovládat hru, ale museli jsme ukázat i defenzivní výkon. Češi nás ohrožovali, ale já jsem s naší obranou spokojený. Ve druhém poločase jsme měli i šance rozhodnout, ale myslím, že remíza je spravedlivá.“