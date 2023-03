Jednadvacítka poletí do Španělska bez čtyř opor. Jediným nováčkem je Prebsl

Fotbalová reprezentace do 21 let se v přípravných utkáních proti Belgii a Nizozemsku bude muset obejít bez klíčových hráčů. Tomáš Čvančara, Matěj a David Jurásek i Martin Vitík dostali totiž pozvánku do áčka, kterému pomůžou v prvních bojích kvalifikace o EURO 2024. Jediným nováčkem v týmu trenéra Jana Suchopárka je obránce Filip Prebsl.

Trenér české jednadvacítky Jan Suchopárek | Foto: Deník/Jan Pechánek