Jestli někdo čekal, že vítězství 1:0 nad Faerskými ostrovy bude pro českou fotbalovou reprezentaci vykoupením za nepodařené výkony a výsledky z dosavadního průběhu kvalifikace o evropský šampionát, asi by se divil. Fanoušci totiž na sociálních sítích tři body získané po proměněné penaltě Tomáše Součka příliš neopěvují.

Kvalifikace na fotbalové EURO měla v neděli na pořadu zápas mezi reprezentací ČR a Faerskými ostrovy. Utkání se hrálo v Plzni na stadionu ve Štruncových sadech. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Tři body jsou tři body a do tabulky se počítají. To je neoddiskutovatelná pravda. A po ztrátě v Albánii byly naprostou nutností, která se podařila splnit. Jenže to je asi tak všechno, aspoň podle příznivců české fotbalové reprezentace.

"Mám smlouvu," prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý s tím, že co se týče jeho budoucnosti u národního týmu, vyčká na to, jak se rozhodně výkonný výbor fotbalové asociace.

Ten by se měl sejít v následujícím týdnu. Jak rozhodne, to je zatím ve hvězdách. Fanoušci ale mají celkem jasno.

"Takový tým musíme porážet minimálně 5:0, ne 1:0 a ještě gólem z penalty. 3 body jsou sice fajn, ale nevím, co bychom chtěli dělat na ME. Pokud nechceme být za otloukánky ve skupině a pro všechny soupeře na úrovni našeho dnešního soupeře," má jasno Lukáš Navrátil.

To Mathias Ricco se omezil na to, co v posledních dnech slýcháme a čítáme poměrně často: "Šilhavý ven!!"

"Hrozná bída… jsme opravdu podprůměrny tým bohužel… celé bez nápadu a bez nasazení ! Achjo… je mi z toho smutno…," zhodnotil nedělní vystoupení Dominik Gregor.

Najdou se i fanoušci, kteří nejdou daleko pro ironii. "Gratuluju, právě jsme porazili těsně, gólem z penalty, tým, který má ve svém státě více ovcí než lidí," hlásí Martin Novák.

Pozitivní ohlasy aby člověk v nepřeberném množství komentářů hledal jako pověstnou jehlu v kupce sena.

A Šilhavý? Na otázku, jestli má chuť, odpověděl, že má smlouvu.

Jak to bylo myšleno, si může přebrat každý sám.