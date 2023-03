Čeští fotbalisté v kvalifikační skupina E v boji o mistrovství Evropy remizovali na půdě Moldavska 0:0 a nenavázali na úspěšný vstup v bitvě o evropský šampionát.

Zápas českých fotbalistů v Moldavsku, hlavičkuje Tomáš Souček. | Foto: ČTK

Po páteční výhře 3:1 s Polskem musel udělat trenér Jaroslav Šilhavý dvě vynucené změny. V záloze nahradil Antonín Barák Alexe Krále, obranné řady doplnil místo Ladislava Krejčího Václav Jemelka.

Na kišiněvském stadionu Zimbru předvedli čeští fotbalisté rozpačitý úvod do utkání. Po řadě nepřesností přišla první šance až ve 25. minutě, dostalo se do ní navíc domácí Moldavsko. Hlavičku Posmaca a následnou dorážku Cojocara z pravé strany ale na brankové čáře odvrátil Coufal, který zastoupil gólmana Pavlenku.

Dvě minuty po vyložené šanci domácích mohla přijít rychlá odpověď – Kuchtův gól z blízkosti ale rozhodčí kvůli ofsajdu nakonec neuznal. V závěru poločasu přišla doposud největší šance. Juráskův centr šikovně prodloužil Čvančara, Tomáš Souček ale z bezprostřední blízkosti napálil pouze břevno. „Po utkání s Polskem je to nepříjemná ztráta, chtěli jsme mít šest bodů. V první půli jsme měli horší pohyb, terén byl těžký, ale s tím si musíme poradit. Hodně mě mrzí šance, kdy jsem trefil tyč. Po dobrém výkonu s Polskem si ale i z tohoto utkání musíme vzít nějaká pozitiva,“ hodnotil kapitán Tomáš Souček

Druhý poločas začal obdobně jako ten první – čeští fotbalisté sice více drželi více míč ve finální fázi to ale drhlo. „Prali jsme se se vším, i sami se sebou. Všichni makali, snažili se, chtěli jsme moc. To, že nás dnes nepotkala nejlepší forma, je očividné. Věděli jsme, do čeho jdeme, co nás tu čeká. Máme bohužel jen jeden bod. Je to jednoznačně ztráta a zklamání,“ byl si vědom špatného výkonu mužstva obránce Jakub Brabec.

Výjimkou bylo pouze 58. minuta, kdy Čvančarův pokus šajtlí brankář Railean na rohový kop. Celkově se českým fotbalistů hrálo těžce proti defenzivnímu bloku domácích, střídající Petr Ševčík tak zkusil štěstí střelou z velké dálky a jen těsně minul branku Moldavska.

Závěrečný tlak rozhodnutí nepřinesl, čeští fotbalisté tak z Moldavska vezou remízu 0:0.„Očekával jsem, že po závěrečném hvizdu budeme mít ve skupině šest bodů, je to velké zklamání, hráli jsme špatně. Nefungovala nám rozehrávka, centry ze strany, útočníci na hrotu neudrželi míč. Zvláště začátky poločasů jsme hráli velmi špatně, i potom to nebylo dobré,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Další utkání ve skupině E sehraje český celek 17. června na půdě Faerských ostrovů.

Utkání skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy 2024 ve fotbale:

Moldavsko - Česko 0:0

Rozhodčí: Schlager - Dietz, Kempter - Stegemann (video, všichni Něm.). ŽK: Caimacov - Coufal, Ševčík.

Sestavy:

Moldavsko: Railean - Revenco (83. Platica), Craciun, Mudrac, Posmac, Cojocari - Motpan (59. Postolachi), Rata, Caimacov - Nicolaescu (83. Stina), Damascan (14. Cojocaru). Trenér: Clescenco.

Česko: Pavlenka - Holeš, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Barák (73. Ševčík), D. Jurásek - Hložek (83. Lingr) - Kuchta (73. Chytil), Čvančara. Trenér: Šilhavý.