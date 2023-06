/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Tři důležité kvalifikační body, výhra pro pohodu týmu a sedm nastřílených branek. Taková je bilance Česka po posledních dvou zápasech před letní přestávkou. Po výhře 3:0 na Faerských ostrovech uspěl národní tým i v Černé Hoře, kde zvítězil také o tři branky 4:1. „Se srazem jsme spokojení. Získali jsme důležité body do kvalifikace a zápas v Černé Hoře vyzněl taky dobře. Kombinačně i střeleckou potencí jsme to zvládli velice dobře,“ pochvaloval si trenér Jaroslav Šilhavý.

Jaroslav Šilhavý | Foto: Deník/Martin Jůzek

Reprezentační lodivod sáhl oproti předchozímu zápasu hned k devíti změnám v základní sestavě. Sedmero hráčů se totiž od týmu odpojilo už v Praze a zamířilo na zaslouženou dovolenou. I noví hráči v sestavě ale odvedli dobrý výkon a hlasitě si řekli o další příležitost.

„Celkový výkon byl velmi dobrý. Všichni, co nastoupili, předvedli velice dobrý výkon a určitě tady mají dveře otevřené. Zapadli nám do toho. Pohled zvenčí, myslím, musel být velmi dobrý,“ chválil Šilhavý.

„Ukázalo nám to další hráče, kteří dostali šanci. Byly tam i změny na postech, ale i tak si tam vedli dobře. Líbil se mi přístup, že jsem z lavičky cítil, že chceme vyhrát, byť je to jen přípravný zápas,“ doplnil.

Češi si zastříleli v Černé Hoře. Pohodové vítězství řídil Chytil s Hložkem

Češi vstoupili do zápasu v rozpálené Podgorici aktivně, od začátku měli dobrý pohyb a kombinací se dostávali do nebezpečných pozic. Několikrát zahrozili rozjetý Černý a Chytil a druhý jmenovaný ve 28. minutě otevřel hlavou skóre. V 57. minutě pak navýšil náskok krásnou trefou z přímého kopu Michal Sadílek. V dresu reprezentace se prosadil vůbec poprvé.

Domluva až na hřišti

„Přiznám se, že Sáďa standardky nekopal, ale teď si ji vzal a proměnil jako mazák. Domluvili se na hřišti. Když to tam pak spadne, tak je to v pořádku. Věří si, tak na to šel a dal krásný a důležitý gól,“ okomentoval druhou branku Šilhavý.

Jeho svěřenci vzápětí inkasovali historicky vůbec první gól od Černé Hory, když se nádhernou ranou prosadil střídající Driton Camaj. „Vždycky, když dostanete branku, vás to mrzí a hledáte chyby, které jste udělali. Cítil jsem ale z týmu, že i když je to jen příprava, tak chtějí vyhrát. Hned jsme dali gól. To byla jasná odpověď, že mužstvo má sílu i s kluky, kteří třeba tolik nehráli,“ těšilo kouče, jak jeho výběr zareagoval.

Třetí gól totiž už po deseti minutách přidal Provod a o dalších devět minut později upravil skóre do konečné podoby Adam Hložek. Branku v zápase vstřelil i Černý, který se dvakrát nemýlil na Faerech, ale pro ofsajd tentokrát nemohla platit.

Češi ale ve výsledku můžou být s červnovým srazem národního týmu nadmíru spokojení. Mužstvo zvládlo oba zápasy, zlepšilo si pohodu po nepovedeném utkání v Moldavsku a s chutí si zastřílelo.

České bilancování: První místo, ale... Nečekaná ztráta s outsiderem je kaňkou

„Jsme spokojení s celým srazem. Kluci, kteří nastoupili, odvedli velice kvalitní výkon. Tuhle část jsme tedy splnili a teď se musíme připravit na dalšího soupeře. Albánie je velice těžký soupeř. Věřím, že v září budeme velice dobře připravení, abychom získali další body,“ vyhlásil Šilhavý.

Ještě předtím si ale hráči užijí zaslouženého, byť krátkého, volna a odstartují přípravu se svými kluby i novou sezonu. Jak bude trávit dovolenou sám reprezentační trenér?

„To ani nevím,“ zakončil se smíchem.