Češi zpátky na místě tragédie. V Gazientepu ožívají vzpomínky na Rajtorala

Jeho trenérský štáb si pro hráče připravil na pátek rozbor útočné hry Turků a v sobotu na něj naváže ukázkou defenzivní práce soupeře. „Jsou skvělí a pohotoví v zakončení. Je jedno, jestli je to pravé nebo levé křídlo nebo středový hráč. Jsou nebezpeční a jakmile dostanou prostor, tak s ním umí naložit. Nečeká nás nic lehkého,“ uvědomuje si Šilhavý.

Osa mužstva má zůstat

Toho ještě před začátkem srazu potkaly nepříjemnosti s nominací. Musel se totiž obejít bez stálic, které do reprezentace nepustila Slavia, Sparta a Plzeň. Přední české kluby upřednostnily svoje působení v MOL Cupu. I proto si mohli odbýt debuty další hráči jako Patrizio Stronati nebo Mojmír Chytil. Oba vstřelili hned při premiéře gól, druhý jmenovaný pak nasázel rovnou hattrick!

„Kluci to vzali za své a vyšlo jim to ideálně. Naladili jsme se na Turecko, doufám, že správně. K nominaci už bych se nevracel. Určitě to není tak, že bychom byli rádi, že tři kluby své hráče nepustily. Jsou to sice jen přátelské zápasy, ale vždycky se o něco hraje. Zvlášť na této úrovni,“ prohlásil český trenér.

Jak tedy bude vypadat sestava pro druhý přípravný zápas proti Turecku? „Jestli dobře počítám, měly by tam být dvě změny. Jinak chceme, aby osa zůstala,“ prozradil Šilhavý a podělil se i o svůj pohled na přípravná utkání.

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme hrát dobrý fotbal a uhrát dobrý výsledek. Každý zápas je o tom vidět útočnou fázi, obrannou fázi, jak se v ní chovat. Trendy jsou známé, jde jen o obsah a kvalitu. Co se týče zápasu proti Turecku, je to trošku ovlivněné tím, že tradiční hráči tady nejsou. Přesto budeme chtít vidět prvky, které chceme hrát,“ zakončil reprezentační kouč.

Česko se střetne s Tureckem v Gaziantepu v sobotu od 18 hodin. Utkáním zakončí reprezentační program pro rok 2022.