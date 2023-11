České kluby zažívají letos v evropských pohárech úspěšnou sezonu. A to se pochopitelně projevuje i v koeficientu, který rozhoduje o rozdělení týmů do pohárů pro nadcházející ročníky. V něm se Česko dostalo už na pětileté maximum. Mrzet ale můžou výsledky Sparty, která ztratila důležité body v klíčovém dvojboji se skotskými Rangers.

Evropská liga: Slavia - AS Řím | Foto: Deník/Petr Tibitanzl

Fotbalovým fanouškům v tuzemsku se na to musí dobře koukat. Zejména tedy pak těm přejícím pražské Slavii a Viktorii Plzeň. Slávisté předvedli naprostý opak toho, co před nedávnem v Římě, a svěřencům jednoho z nejúspěšnějších koučů fotbalové historie Josého Mourinha nedali v Edenu, jak se lidově říká, „ani čichnout“. Po výhře 2:0 mají jistotu pohárové Evropy i pro jarní sezonu.

V Plzni sice hrají „jen“ Konferenční ligu, ale prochází jí jako nůž máslem, aspoň co se týče bodového zisku. Ve čtyřech utkáních ještě nezaváhali, podruhé si poradili s nevyzpytatelným Dinamem Záhřeb a o jejich postupu do vyřazovacích bojů není pochyb.

To celé se pochopitelně pozitivně promítá do českého koeficientu. V něm se momentálně rozhoduje o rozložení sil v evropských pohárech pro sezonu 2025/2026. Česku zásluhou letošních zisků patří třináctá příčka.

Letošní sezona už teď je výjimečná. Více než sedm bodů braly kluby z tuzemska naposledy v sezoně 2015/2016 (7,300). Absolutní rekord si už vybaví jen starší ročníky (12,000 v sezoně 1995/1996, kdy se poháry hrály úplně jiným systémem).

Je důležité uhájit v žebříčku alespoň patnáctou příčku, která v tuto chvíli zajišťuje účast pěti klubů v Evropě. Výkony Plzně a Slavie však tuzemské fanoušky opravňují i k pohledu do vyšších pater, už dvanácté místo totiž zaručuje výhodnější pozici, a sice posun 3. nebo 4. nejlepšího týmu domácí soutěže z předkola Konferenční do předkola Evropské ligy.

Do příštích sezon by mohl být výhled ještě optimističtější, protože ze započítávané pětiletky zmizí nepovedený ročník 2019/2020, a tak by se českému mistrovi mohla pro sezonu 2026/27 rýsovat i přímá účast v Lize mistrů.

Na začátku této sezony byly v osudí pohárových losů čtyři české celky. Fotbalisté pražských Bohemians vypadli záhy s norským Bodo/Glimt, které i v silné konkurenci belgických Brugg či Besiktase Istanbul drží ve skupině Konferenční ligy druhé místo s tříbodovým náskokem před Luganem.

Sparta musí zabrat



Posledním do party je Sparta. A tady nastává poněkud problém. Její ztráty se skotským Glasgow Rangers totiž nemrzí jen na Letné. Právě Skotové totiž drží desáté místo, které by momentálně zajišťovalo přímý postup českého šampiona do LM.

Z pohledu českého fotbalu a souboje se Skoty v žebříčku koeficientů šlo o klíčový dvojzápas. Už před včerejším zápasem bylo jasné, že Celtic Glasgow a Aberdeen jsou na hraně vyřazení z Evropy. Aberdeenu pak dveře do jarní části evropských pohárů definitivně zabouchly výsledky jeho skupiny Konferenční ligy. Skotsku tak dost možná zbyde pro jaro ve hře pouze jeden tým.

Celkem si český klubový fotbal ve čtvrtek večer připsal do koeficientu jeden bod za výsledky a dalšího půl bodu za plzeňskou jistotu prvního místa v Konferenční lize.

Pro poslední dvě kola základních skupin tak bude pro český fotbal důležité, aby Sparta uhájila alespoň třetí místo zaručující účast v jarní fázi Konferenční ligy. Významným pak bude i odveta Slavie proti Servette Ženeva. Právě Švýcaři totiž zatím drží dvanácté místo.