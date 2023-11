Úleva, nadšení, spokojenost a oslavy. Objetí střídaly úsměvy. Čeští fotbalisté na závěr kvalifikace porazili Moldavsko 3:0 a zajistili si postup na evropský šampionát. O góly se v pondělí na stadionu v Olomouci postarali David Douděra, Tomáš Chorý a Tomáš Souček.

Atmosféra fotbalového utkání Česko - Moldavsko

"Cíl jsme splnili," shodli se kouč Jaroslav Šilhavý a kapitán Tomáš Souček.

Kolem zápasu bylo velké haló. Nejen proto, že nad reprezentací visel pomyslný Damoklův meč. Dusno vzniklo hlavně kvůli večírku trojice fotbalistů. poslal hříšníky Vladimíra Coufala, Jakuba Brabce a Jana Kuchty domů.

"Všichni víme, že došlo k několika nešťastným momentům," uznal Souček.

Šilhavý logicky promíchal základní sestavu, do které se dostali Lukáš Masopust, Adam Hložek a debutant Martin Vitík. Premiérový start si připsal také Tomáš Chorý.

Lépe začali hosté, první nebezpečnou střelu vyslali hned ve čtvrté minutě. Pokus kapitána Raty tečoval Staněk na roh.

Češi zvedli zaplněný Andrův stadion poprvé ze sedadel v 11. minutě, přímočarou akci zakončil Hložek a hostující gólman po teči míč tak tak vytáhl, chvíli nato kryl hlavičku Douděry.

Ve čtrnácté minutě si přes jedenáct tisíc fanoušků poprvé zakřičelo gól. Hložek vyhrál souboj pro Chorého, který šajtlí milimetrově našel Douděru, který si to namířil do vápna, oběhl si míč na pravačku a uklidil jej po zemi na zadní. Češi vedli po premiérové trefě fotbalisty Slavie v národním týmu 1:0.

"Byl to nádherný gól," smál se David Douděra. Oslavu si užil. "V první chvíli jsem nevěděl, co mám dělat," prohlásil v televizním rozhovoru.

Rozhodlo vyloučení po poločase

Moldavsko mohlo srovnat, když na půlce propadl Zima, ale Motpan nezakončil po centru přesně. Ve zbytku poločasu viděli fanoušci už jen pár náznaků šance. Moldavany zlomilo vyloučení Hosté potřebovali k postupu vyhrát a jejich kouč tak sáhl o přestávce ke dvěma změnám. Po pěti minutách musel Staněk vyrážet pokus z úhlu na roh.

Češi nevstoupili do druhé půle nejlépe, pomohl jim však v 55. minutě Baboglo, který viděl po faulu na Chorého druhou žlutou kartu během osmi minut a oslabil svůj tým. Domácí tým to dostalo do hry a během pár minut se dostal do dvou nebezpečných situací.

V 65. minutě měl na noze premiérový gól v reprezentaci také Tomáš Chorý, už se chystal uklízet do sítě, ale míč mu projel pod podrážkou. Ale Chorý se i tak dočkal. V 72. minutě mu posadil na hlavu po rohu míč Vasil Kušej a plzeňský forvard mohl při debutu slavit.

"Takhle jsem si to představoval," líčil debutant v národním týmu Tomáš Chorý. "Jsem šťastný, že jsem mohl týmu pomoci," poznamenal někdejší hráč Sigmy Olomouc. Po gólu přiznal, že prožíval euforii: "Měl jsem tady celou rodinu."

Moldavsko po druhém inkasovaném gólu vypadalo hodně opařeně. Chorý byl naopak při chuti. Dřel, bojoval… Tribunami během posledních minut obíhala mexická vlna. Spousta diváků hopsala za pokřiku: „Kdo neskáče, není Čech.“

Šilhavý oznámil konec v televizi

Fanoušci se navíc v devadesáté minutě dočkali další branky. Střela Kušeje byla sice ještě zablokovaná, ale z velkého vápna míč uklidil placírkou k tyči kapitán Souček a dal razítku na vítězství Česka.

Svěřenci Jaroslava Šilhavého si tak po výhře 3:0 zajistili postup na mistrovství Evropy, které se bude konat příští rok v Německu. "Bylo to hodně náročné," shrnul Souček letošní počínání reprezentace.

Oslavy leccos vynahradily. Probíhaly na tribunách i na hrací ploše.

Pak přišlo vyjádření, o němž se tak trochu spekulovalo. Šilhavý, kterému skončila smlouva, do kamer vyhlásil: "Nechci pokračovat. Oznámil jsem to Petru Fouskovi. Tlak byl enormní a leckdy jsem ho nechápal."

Definitivní tečku za kvalifikační skupinou udělali v Tiraně: Albánie si svůj zápas s Faerskými ostrovy lehce protáhla, a přestože nedala gól, remíza 0:0 jí stačila k triumfu ve skupině. Češi obsadili druhou příčku.

Česko - Moldavsko 3:0 (1:0)

Branky: 14. Douděra, 72. Chorý, 90. Souček. Rozhodčí: Schärer - De Almeida, Zogaj - Mariani (video). ŽK: Kušej - Revenco, Caimacov, Posmac, Baboglo, Stina. ČK: 55. Baboglo (Moldavsko). Diváci: 11 653.

Česko: Staněk - Vitík, Zima, Holeš - Masopust, Souček, Sadílek (58. Král), Douděra - Provod (77. Lingr) - Hložek (58. Kušej), Chorý (85. Chytil). Trenér: Jaroslav Šilhavý.

Moldavsko: Railean - Revenco (46. Cojocaru), Craciun, Baboglo, Posmac, Reabciuk - Postolachi, Rata (78. Stina), Caimacov (58. Platica), Motpan (46. Damascan) - Nicolaescu (65.Cojocari). Trenér: Serhei Clescenco.