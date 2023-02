Česko se do Evropy vrátí s pěti týmy. Slova díků míří do Polska a Portugalska

Obrigado Sporting CP, dziękuję bardzo Lech Poznań. Portugalský a polský tým se ve čtvrtek večer zasloužily o to, že po dvouleté odmlce bude mít český fotbal v Evropě znovu pět svých zástupců. Mimochodem, přesně tolik jich vysílal do boje s evropskou konkurencí nepřetržitě od roku 2014 až do letoška, kdy se počet snížil na čtyři kluby a nejinak tomu bude i v sezoně 2023/2024.

Evropo připrav se znovu po dvouleté odmlce na pětici českých klubů v osudí tří pohárových soutěží. Dva celky Češi v sezoně 2024/2025 opět pošlou do předkola Ligy mistrů. | Foto: ČTK