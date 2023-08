Fotbalisté Sparty v pondělí odletěli do dánské metropole. Čeká je tam úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů a čtrnáctinásobný mistr své země FC Kodaň. Ve hře jsou stamiliony z nejprestinější klubové soutěže, i když přímo do ní vede ještě dlouhá cesta.

Sparťané se na evropské poháry o víkendu naladili ligovým vítězstvím 5:2 nad Pardubicemi. | Foto: CPA

Pro Pražany to kvůli velké dánské stopě na Letné snad nemohlo být pikantnější. Tým vede jako hlavní kouč Dán Brian Priske, který má v realizačním týmu po ruce hned několik krajanů a v kádru pak Dány Höjera, Sörensena, čerstvě také brankáře Vindahla a zkušenosti s dánskou ligou má také finský špílmachr Kairinen.

„Brian na tamním stadionu zažil mnohé a také má spoustu zkušeností s klubem jako takovým. O všechno se s námi podělil a jsme dobře připraveni,“ hlásí Kaan Kairinen.

V minulé sezoně sparťané naskočili do evropských předkol na úplném startu sezony, nyní je situace o trochu jiná, za sebou už mají tři ligové zápasy. A všechny vítězné. „Pro mě osobně je to lepší, než kdybychom do toho šli nerozehraní, bez ligového zápasu, hrát úplně o všechno,“ řekl po sobotním vítězství 5:2 nad Pardubicemi útočník Jan Kuchta.

Vzpruha pro sebevědomí

Sparta v tuzemské soutěži postupně porazila Olomouc, Zlín a Pardubice. Díky lepšímu skóre vede tabulku FORTUNA:LIGY před rivaly ze Slavie. Forma a dobrá nálada tedy Priskeho svěřencům nechybí. „Určitě, když se navíc podíváte na výsledky zmíněných utkání, tak svým způsobem fungují také jako vzpruha pro naše sebevědomí před tímto důležitým zápasem," míní Kairinen.

Ten na kodaňském stadionu několik zápasů už odehrál. „Vím, co nás tam čeká. Obecně se jedná o velmi silné mužstvo, které má ve svých řadách hodně kvality a my si na ně jako na celek musíme dát velký pozor. Ale jak jsem říkal, jsme dobře připraveni,“ vzkazuje soupeřům i fanouškům.

Kuchta se na Kodaň naladil dvěma góly. Dostanu se do pohody, pochvaloval si

Zápas začíná v úterý 8. srpna od 20 hodin. Odveta na Letné je na programu příští týden, v úterý 15. srpna od 19 hodin. Kdo z dvojice Sparta - Kodaň postoupí, utká se v závěrečném předkole Ligy mistrů s lepším z polsko-kyperské dvojice Rakow Čenstochová - Aris Limassol. V případě neúspěchu s Kodaní by na Spartu čekal vítěz řecko-chorvatské bitvy AEK Atény - Dinamo Záhřeb.