Cesta české fotbalové reprezentace do 19 let na mistrovství Evropy v Arménii skončila. Rozhodla o tom porážka 1:2 s Irskem, která je po prohře 0:3 s Francií a bezbrankové remíze s Norskem odsoudila ve skupině B k poslednímu místu.

Čeští fotbalisté do 19 let nestačili na Iry. | Foto: Twitter.com/Česká fotbalová reprezentace

"Paradoxně to byl asi náš nejlepší zápas na celém turnaji, ale fotbal se hraje na góly. My dali pouze jeden, Irové dva. My jsme se na gól strašně nadřeli, ale zároveň jsme si je lehce nechali dát," uvedl pro web Fotbalové asociace ČR záložník Filip Kaloč.