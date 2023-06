Fotbalová jednadvacítka vstoupila do ME prohrou s Anglií. Češi zahazovali šance

ČTK

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do mistrovství Evropy v gruzínském Batumi prohrou 0:2 s Anglií. Krátce po změně stran rozhodl Jacob Ramsey, pojistku přidal v nastavení střídající Emile Smith Rowe.

