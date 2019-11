Byla to těžká šichta. Jenže tým kouče Jaroslava Šilhavého, mužstvo, které se v posledních měsících výrazně zvedlo, ukázal velkou sílu. Kosovany zdolal v předposledním zápase kvalifikace EURO 2020 v Plzni 2:1.

Utkání kvalifikace na EURO 2020 mezi Českou republikou a Kosovem | Foto: Deník / Veronika Zimová

Ale nešlo to samo… Zásadní problém nastal chvíli po přestávce. Kosované totiž do druhé půle nastoupili mnohem odvážněji – a hned to bylo vidět. Nejprve pálili těsně vedle, jenže v 50. minutě už to dopadlo pro domácí mnohem hůře.