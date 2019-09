Celek kapitána Marka Suchého má ovšem dál o čem přemýšlet: Úterní duel ukázal, kde to drhne.

Jedna změna

Úkol před zápasem zněl jasně: zapomenout na krach z Prištiny, ze stadionu hrdého Kosova, kde Češi padli v sobotu 1:2 po tristním výkonu.

„Výsledkově jsme v Kosovu vybouchli. To musíme napravit,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý. Přesto změnil sestavu jen kosmeticky. Na pravé straně obrany nastoupil Vladimír Coufal místo Pavla Kadeřábka. „Chtěli jsme využít spolupráce hráčů ze Slavie,“ objasnil kouč, proč zůstalv základu v sobotu špatný Lukáš Masopust.

Prvních deset minut se sázka na vyzkoušené hráče jevila jako dobrý nápad. Češi byli jasně lepší, prakticky nepřetržitě drželi míč. Jenže nebyli se schopni prosadit střelecky. Dobré možnosti měli Jan Bořil, Tomáš Souček i Vladimír Darida. Domácí gólman nemusel zasahovat.

Pak se výkon vrátil do kosovských kolejí. Půl hodiny to byla velká bída. Český tým hrál pomalu, především střední záložníci Darida se Součkem nedávali hře potřebné tempo. Pro míče si chodili až mezi stopery, těžkopádně rozehrávali. Patrik Schick na hrotu se vlastně nedostal k míči.

Zachránce Vaclík

Domácí navíc měli v tomto úseku utkání tři šance. Klidně mohli skórovat…

Dvakrát však spasil české mužstvo brankář Tomáš Vaclík: Nejprve vytáhl nad břevno volej Deniho Hočka, posléze nohou vykopl nepříjemnou ránu Stefana Mugoši. Ve třetím případě zablokovala únik domácího beka Rista Radunoviče česká obrana.

Černohorský rozmach skončil před pauzou. Od té chvíle české mužstvo zase na hřišti vládlo. Ještě do přestávky mohlo rozhodnout. Leč Darida napálil míč do břevna a Souček hlavičkoval po rohu zblízka vedle. Možná to byla předzvěst věcí budoucích.

Po změně stran totiž český tým už rozvlnil síť – a to ze standardních situací, jimiž chtěl udeřit už v Kosovu.

Trenér si oddychl

Tentokrát se to podařilo. V 54. minutě kopal přímý kop Jakub Jankto a jeho pas poslal hlavou do sítě Souček. O tři minuty centroval Jankto z rohového kopu, míč propadl k Masopustovi, jenž dal z voleje první branku v národním mužstvu.

Trenér Šilhavý si evidentně oddychl. Prakticky celý zápas pochodoval kolem postranní čáry, neustále gestikuloval, řídil mužstvo.

Češi se po brankách zaměřili na udržení tolik cenného vedení. Úkol zvládli, navíc v nastavení přidal třetí branku z penalty Darida.

„Přistoupili jsme k tomu lépe,“ shrnul špílmachr národního týmu.

Další duel v kvalifikaci sehraje Šilhavého tým v říjnu – v Praze se poměří s lídrem skupiny. Mimochodem – Albion vyhrál nad Kosovem 5:3.