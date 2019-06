Dva neznámé a jednoho známého soupeře vyfasovala české reprezentace malého fotbalu při losování mistrovství světa v malém fotbalu. V australském Perthu se v základní skupině G utká s Chile, Singapurem a Srbskem.

David Presl v české reprezentaci malého fotbalu. | Foto: Elizaveta Kuzenkova

Slavnostní rozlosování se uskutečnilo v hotelu Crystal Club of Crown Towers v Perthu, 32 účastníků rozdělilo do čtyř skupin. Z každé postupují dva nejlepší celky. „Samozřejmě na takové akci už je složité si vybírat. Je to podle mě velmi těžká skupina. Chile jsem neměl možnost vidět, Srbsko bylo určitě jeden z nejtěžších soupeřů ve třetím koši a na Ukrajině hrálo skvěle. Singapur je velká neznámá,“ uvedl úřadující evropský šampion z Kyjeva a brněnský forvard David Presl.