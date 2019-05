V sezoně 2016/17 uhranul první ligu. Český fotbal se ptal: Kde se vzal ten dlouhovlasý chlapík, který čaruje v bráně Hradce Králové?

Radim Ottmar tehdy byl sice u sestupu, ale jeho výkony i příběh byly hitem. Vždyť na nejvyšší úrovni začal chytat až po třicítce, do té doby se dlouhá léta protloukal po menších klubech.

Dnes mu je pětatřicet, je kapitánem Votroků a čtyři kola před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY myslí na udržení třetí příčky a postup do baráže o první ligu.

První zásadní zápas na této cestě čeká černobílé už v úterý - hrají na hřišti pátého Brna, které je za nimi jen o bod.

Radime, žene vás vidina návratu do ligy?

Hodně. Víme, že do Hradce patří. Chtěl bych být u toho, chtěl bych, aby se nám povedlo si ligu zase zahrát. Ale chtěl bych také, aby se klub stabilizoval, aby to nebylo pořád nahoru dolů.

Co vás na ní láká?

Zážitky, to je alfa a omega. Aniž bych se chtěl někoho dotknout, je přece rozdíl jet do Vlašimi a na Plzeň…

Dá se porovnat fotbalová úroveň?

Druhá liga je prostě boj. Zápasů, kdy je to o fotbale, je málo. My chceme být dominantní, máme technický tým. Soupeři proti nám zalezou a hrají na brejky. Dost často je to jen o dobývání.

Pokud Hradec skončí třetí, poměří se v baráži se čtrnáctým týmem ligy. Nebude kvalita na straně soupeře?

Bavíme se hypoteticky, samozřejmě. Nemáme nic jistého. Vršek druhé ligy je ale srovnatelný se spodkem první. Baráž nebude mít favorita.

Navíc oni budou muset, že?

V tom bude výhoda druholigistů. Nebudou mít co ztratit, tlak bude rozhodně menší.

Jak se vám vůbec zamlouvá nový formát? Přímo postupuje jen vítěz druhé ligy (dříve dva). Druhý a třetí si zahraje baráž.

No, teď se mi ta změna líbí. (směje se) Tím, že hrajeme o třetí místo, je to pro nás dobré. Kdybychom byli druzí a neměli jistý postup, tak bych byl naštvaný. Ale vlastně od začátku jsem říkal, že je to změna dobrá pro lidi, jenže pro hráče to není nic moc.

V čem?

Myslím, že to bude fakt hodně ostré. Nebude to sranda. Zážitek to bude i pro nás hráče a neříkám, že bych si ji nechtěl vyzkoušet.

Před pár týdny jste měli baráž prakticky jistou. Ale pak přišel útlum. V jakém stavu je mužstvo teď?

Bylo tam hluché místo bez výhry, to je pravda. Ale teď máme z posledních tří zápasů sedm bodů. Nějakým způsobem jsme to překonali doma proti Chrudimi. Ten zápas jsme prostě museli zvládnout a povedlo se to. V Třinci jsme ubojovali bod a doma s Budějovicemi to byl z naší strany nejlepší výkon, co se týče hry. Vidím tam vzestupnou tendenci.

Kde se vzal zmiňovaný útlum?

Myslím, že přijde na každý tým. Varnsdorf nevyhrál pětkrát po sobě, naposledy prohrál doma s Vlašimí…

Jste kapitán. Jak se chovátek týmu ve chvílích, kdy to nejde?

Pořád mám ten pocit, že hráči budou hrát líp, když se budeme podporovat, než když bude někdo po někom šlapat. Je jiná doba. V kabině je daleko víc mladších kluků. Přístup musí být jiný, než někoho zašlapávat.

Vy jste zažil dobu, kdy mazáci měli velké slovo.

Když po mě někdo šlapal, tak se mi rozhodně nechytalo líp. Proto se snažím chovat stejně. Ale samozřejmě, když se někdo na něco vykašle, tak dostane kotel. Nejde jen chválit. Ale v našem týmu se to moc neděje.

Je vám pětatřicet, nedávno jste podepsal smlouvu i na další sezonu. Jaké máte plány?

Chtěl bych chytat, dokud se nerozsypu. (usmívá se) Být profík do té doby, dokud o mě někdo bude mít zájem.

Zdravotně jste v pořádku?

Úplně. A chuť mám obrovskou. Dokud bude zdraví sloužit, chci pokračovat.

A potom se vrátíte do útoku, kde jste kopal?

Jo, chtěl bych to dohrát někde vepředu. (směje se) Ale na to je ještě čas.