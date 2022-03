Z nařízení britské vlády nyní klub nemůže prodávat ani kupovat hráče a nesmí ani obnovovat stávající kontrakty. Byl mu také zakázán prodej suvenýrů a fanshop na stadionu Stamford Bridge byl uzavřen.

Chelsea nesmí ani prodávat nové vstupenky. Na zbývající domácí zápasy tak do květnového konce soutěže mohou přijít pouze držitelé permanentek. Klub rovněž musí výrazně omezit další náklady. Na cestování týmu k utkáním venku může vynaložit pouze 20 tisíc liber a náklady na pořádání domácích zápasů jsou omezené částkou 500 tisíc liber.

Současnou situaci jsme nezavinili

"Dokud budeme mít dostatek dresů a autobus, který nás bude vozit na zápasy, zůstaneme tady a budeme tvrdě bojovat. Půjdeme den za dnem. Nečekal jsem, že se stane to, co se stalo, a nevím, co přinese zítřek," řekl Tuchel v rozhovoru pro BBC Radio 5 Live.

"Nejsem si jistý, jestli mě to znepokojuje, ale jsem si toho vědom. Každý den se situace mění. Stále mám radost z toho, že jsem tady a těší mě vést tak silný tým. Uvědomuju si, že teď kolem klubu panuje velký humbuk. Ze dne na den nastala velká změna, ale nic s tím neuděláme, nezavinili jsme to. V tuto chvíli se zdá, že fotbalový byznys je víceméně chráněný, ale uvidíme," uvedl osmačtyřicetiletý Němec.

Mužstvu podle něj pomohla předzápasová rutina. "Všichni jsme na ni zvyklí a dodá vám pocit bezpečí. Kvůli sankcím se teď odvádí pozornost jinam. Pocítili jsme to, bavili jsme se o tom, jsme si toho vědomi a přijímáme to," konstatoval Tuchel.

"Pomáhá nám i nadšení a láska pro fotbal. Vyžadovali jsme od sebe tvrdou práci, abychom to všechno vypotili a táhli za jeden provaz. Je to ta nejlepší věc, jak se opět soustředit a užít si, co společně děláme," prohlásil bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Paris St. Germain.