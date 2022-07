Strach o život. Eriksen zkolaboval, lékaři ho oživovali před zraky manželky

Ovšem stejně tak mají všichni na paměti jeden hodně smutný okamžik, jenž se navždy stal pochmurnou součástí života třicetiletého záložníka. 12. červen roku 2021. Třiačtyřicátá minuta utkání základní skupiny mistrovství Evropy proti Finsku. Moment, který nahnal strach do očí všem divákům nejen na kodaňském stadionu Parken.

Dánský lídr a velký oblíbenec domácích fanoušků se z ničeho nic skácel k zemi a přímo na hřišti zkolaboval. Na několik desítek vteřin dokonce ztratil dech a musel být za pomoci spoluhráčů a zdravotníků okamžitě resuscitován. Jen z pouhých záběrů na televizních obrazovkách běhal mráz po zádech.

Zdroj: Youtube

K návratu vypomohl krajan na lavičce

Hrdinou okamžiku se tehdy stal Eriksenův spoluhráč a kapitán Simon Kjaer, jenž po náhlém sesunutí dánského záložníka k zemi zabránil zapadnutí jazyka a v prvních vteřinách se nebojácně pustil rovněž do masírování srdce. Poté na místo přispěchala záchranná služba, jež celý zásah úspěšně dokončila. Celému fotbalovému světu spadl obrovský kámen ze srdce. Eriksen přežil a do nemocnice už zamířil ve stabilizovaném stavu.

Již po několika málo hodinách mával nervózním fanouškům z okna nemocničního lůžka a svými emotivními vzkazy všechny ujišťoval, že to nejhorší už má úspěšně za sebou. O pár dní později mu byl do srdce zaveden speciální kardioverter, zřejmě známější pod názvem defibrilátor. Ten měl dánskému záložníkovi napomoct k jednoduššímu návratu na fotbalové trávníky.

Christian Eriksen shared an update from the hospital ? pic.twitter.com/qrDIhgX4zk — Yahoo Sports (@YahooSports) June 15, 2021

Lékaři byli zpočátku poměrně skeptičtí a comeback hvězdy s číslem 10 na zádech nechtěli nikterak podcenit. Eriksen však chtěl okamžitě zpět do přípravy. Jenže v italském Interu, kde byl třicetiletý záložník stále pod smlouvou, měl veškeré brány nadobro uzamčené. Vedení Serie A totiž už dříve zakázalo start hráčů s nainstalovaným defibrilátorem, což dopředu vyloučilo jeho navrácení na San Siro.

K fotbalu se přesto brzy vrátil. V únoru letošního roku po něm sáhl anglický Brentford, na jehož lavičce mimo jiné stojí Eriksenův krajan a veleuznávaný kouč Thomas Frank. Byl to právě on, kdo si služby záložníka s bohatými zkušenostmi z Premier League vyprosil u vedení a napomohl tak k jeho návratu mezi elitu.

Návrat snů. Eriksen se po kolapsu vrátil do reprezentace, hned vstřelil gól

A zprvu troufalý krok se později ukázal jako naprosto vystřižený z partesu. Eriksen se v novém dresu uvedl náramně, v 11 utkáních, do kterých stihl v závěru ročníku naskočit, se blýskl gólem a čtyřmi asistencemi. Úspěšný návrat zažil také v národním týmu, když se v březnových přípravných zápasech vyznamenal hned dvěma vstřelenými brankami.

Christian Eriksen v dresu anglického Brentfordu.Zdroj: ČTK/imago sportfotodienst/IMAGO/Mark D Fuller

Eriksen bude nově válčit v divadle snů

Brentford tak i díky jeho zásluze zakončil sezonu na příjemném 13. místě a krátkodobý kontrakt dánského kanonýra málem putoval až do klubového muzea. Bylo jasné, že tento klenot na západě Londýna dlouho neudrží. A také se tak stalo. O Eriksenovy služby žádali v Newcastlu i Manchesteru United, hodně se mluvilo i o znovuobnovení vztahů s Tottenhamem.

Bitvu adeptů o dánský briliant nakonec vyhráli Rudí ďáblové z Manchesteru, kam Eriksen míří po vypršení smlouvy jako volný hráč. Do divadla snů, na věhlasný Old Trafford, navíc v dresu historicky nejúspěšnějšího klubu fotbalové Anglie. A to jen pouhý jeden rok od tragédie, která jej málem připravila o život. Tomu se říká návrat hodný krále.

„Manchester United je výjimečný klub s bohatou historií a já už se nemůžu dočkat, až se připojím k týmu. Vnímám, že tohle je to správné místo, kde mohu naplnit veškeré ambice, které ve mně zůstaly,“ řekl Eriksen, jehož si do týmu vybral bývalý kouč Ajaxu Erik ten Hag.

We can't wait to see you in red at Old Trafford, @ChrisEriksen8 ??#MUFC pic.twitter.com/T0gcgi06KI — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022

Lídr, chodící zkušenost i velín ďábelské zálohy. S chválou a očekáváním na adresu dánského reprezentanta v kancelářích United rozhodně nešetří. A není divu. Tento kluk už zvládl i ten nejtěžší zápas života. Koho jiného také nasadit do boje za lepší zítřky dosud porážené části Manchesteru?