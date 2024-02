Chyby a zahozené šance. Sparta veze z Turecka prohru, srazil ji gól v nastavení

/FOTO/ Za chyby se ve fotbale platí a na mezinárodní scéně to platí dvojnásob, což je častý problém českých klubů. To potvrdila Sparta v úvodním zápase play-off Evropské ligy na hřišti tureckého Galatasaray Istanbul. Do pražské odvety si mohla odvézt vítězství nebo minimálně remízu, ale místo toho smolně - a dá se říci i nezaslouženě - prohrála 2:3.

Evropská liga, play-off: Galatasaray - Sparta | Foto: ČTK/AP Photo/Francisco Seco