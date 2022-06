Podala fantastický výkon, přesto to nestačilo na víc než porážku 0:3. Fotbalová brankářka Tereza Fuchsová (19) za sebou má jeden z největších sportovních zážitků dosavadní kariéry. V otevíracím zápase mistrovství Evropy hráček do 19 let dostala důvěru trenéra a proti vysoce favorizované Francii šla do utkání v roli české jedničky.

Odchovankyně trutnovské kopané, hájící už přes rok branku pražské Slavie, se prezentovala skvěle. Soupeřkám lapila několik gólových střel, ve druhém poločase dokonce i pokutový kop! Ne náhodou byla označena za nejlepší domácí hráčku v zápase, který jeden z favoritů na zisk evropského titulu ovládl výsledkem 3:0.

Terezo, asi je zbytečné se ptát, ale byl tohle váš životní zápas?

Určitě. Každý zápas v reprezentačním dresu je velký, hrát na velkém turnaji byl jeden z mých životních cílů a jsem ráda, že to vyšlo. Je to nejen pro mě, ale i pro ostatní holky vrchol dosavadní kariéry a jsme rády, že máme tu možnost reprezentovat zemi na evropském šampionátu.

Tereza FuchsováZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Věřila jste, že hned v premiéře proti Francii dostanete v brance důvěru?

Na zápas jsem se připravovala, ale popravdě jsem tomu nevěřila. Nemám moc zápasovou praxi a jaro mi vůbec nevyšlo. Trochu jsem bojovala sama se sebou a výkony jsem podávala mizerné. Ohledně brankářského postu byla mezi trenéry velká diskuze, ale nakonec padla volba možná trochu nečekaně na mě.

Statistika české brankářky



Počet střel Francie: 28

Střely na branku: 13

Inkasované branky: 3

Chycená penalta: 1

Trenérům jste vše splatila výborným výkonem. Ze kterých zákroků máte zpětně největší radost?

Největší radost mám z toho, že jsem to zvládla v hlavě, od toho se pak všechno odvíjí. Udělala jsem několik chyb, ale naopak jsem zvládla dobře věci, které se mi poslední dobou nedařily. Každý zákrok je skvělý, nejvíc jsem ráda za ten z jednapadesáté minuty, kdy zakončovala po centru k tyči výborná střelkyně Ribadeira. Samozřejmě jsem šťastná i za chycenou penaltu. To je jeden z nejlepších pocitů, co můžu na hřišti jako gólmanka zažít. Navíc v takovém zápase a proti takové hráčce.

Zápas měl velmi pěknou kulisu. Jak jste si ji užívaly vy na hřišti už od příchodu na trávník?

Musím říct, že jsme to až tak nevnímaly a snažily se soustředit na své výkony. Ale je pravda, že nás diváci hnali a prakticky celý zápas byli slyšet, za což jim patří velký dík. Byl to zážitek, protože na ligu tolik lidí opravdu nechodí.

Kulisa ve VítkovicíchZdroj: Deník/Lukáš KaboňByli mezi diváky třeba i vaši kamarádi nebo rodina?

Ano, přestože je to do Ostravy daleko a hrálo se dopoledne ve všední den, dorazila maminka s dědou. Zbytek rodiny a kamarádi sledovali zápas v přímém přenosu.

Francie i přes váš tuhý odpor vyhrála 3:0. V čem je největší rozdíl mezi jejich a naším fotbalem?

Tak určitě je obrovský rozdíl mezi tím, jak je ženský fotbal vnímaný ve Francii a jak u nás. Tam s holkami pracují odmala úplně jinak, mají velkou členskou základnu a mají tak z čeho vybírat. Největší rozdíl je asi v tom, jak jsou Francouzsky takticky vyspělé. Řeší situace rychleji a lépe, přesně vědí, co v jakou chvíli udělat. Mají také oproti nám mnohem lepší reakční rychlost a jsou efektivnější v zakončení.

Jak už jste zmínila, vedle řady šancí jste zaujala i chycením penalty. Jaký jste při ní na soupeřku zvolila recept?

První, čeho jsem si všimla bylo, jaký si zvolila náběh na míč, šla dost rovně, usoudila jsem, že bude čekat na můj pohyb. Skutečně se na mě v průběhu náběhu podívala, udělala jsem tedy pohyb doprava a poté jsem skočila doleva, jsem ráda, že to vyšlo.

Zdroj: Youtube

Dvě smolné branky jste inkasovaly v nastaveném čase první a druhé půle. Mrzí to hodně? Nebyly jste totiž daleko od ještě lepšího výsledku.

Určitě to mrzí, ale musíme si přiznat, že Francouzky měly spoustu dalších šancí, které neproměnily. A že zrovna tyhle dvě proměnily, prostě to udělaly dobře. Možná hrálo roli i počasí, všechny jsme toho měly dost, bylo to v nastavení, možná trochu pokles koncentrace. Každopádně to nemrzí tolik, jako neproměněné šance a to, že jsme samy nedokázaly vstřelit branku.

Teď vás čekají duely proti Španělsku a Itálii. Co od nich očekáváte?

Tak máme za sebou náročný zápas, takže teď je důležité zregenerovat a připravit se na další duely. Moc dobře víme, že to budou ještě náročnější utkání. Celý tým se teď maximálně koncentruje na utkání se Španělskem, dolaďujeme taktiku, ve čtvrtek půjdeme bojovat a necháme tam všechno.

Program druhého hracího dne ME U19 - neděle 30. června 2022:

15.00 Itálie – Francie (Bazaly).

15.00 Norsko – Německo (Karviná)

17.30 ČR – Španělsko (Opava)

17.30 Švédsko – Anglie (Frýdek–Místek)

Nejlepší česká brankářka Votíková se jistě i díky svým výkonům v reprezentacích dostala až do slavného Paris Saint Germain. Láká i vás jednou vyzkoušet zahraniční štaci?

Určitě je to další z mých cílů do budoucna a budu pracovat na tom, abych se nadále zlepšovala a o nějaké si řekla. Nicméně to teď není můj primární cíl. Povedl se mi jeden zápas, nic to v podstatě neznamená a musím zůstat nohama na zemi. Musím se soustředit na další zápasy a doufám, že budu v příští sezoně i nadále oblékat dres Slavie.