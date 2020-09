Trenér fotbalistů Ludogorce Razgrad Pavel Vrba byl v pondělí propuštěn z nemocnice ve městě Ruse, kde od minulé středy ležel kvůli žilní trombóze v noze. Bývalý kouč české reprezentace se cítí skvěle a vrací se do tréninku s mužstvem, kterému patří v bulharské lize aktuálně druhé místo.

Trenér fotbalistů Ludogorec Razgrad Pavel Vrba. | Foto: ČTK / ČTK

Vrbu minulý týden postihla nevolnost a akutní trombóza cestou do tréninkového centru Ludogorce. Cítil tuhnutí nohy, končetina mu začala rudnout a navíc se potil. Klubový lékař ho ihned odvezl do nemocnice a následně byl převezen do města Ruse poblíž hranic s Rumunskem.