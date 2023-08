Dva góly dal v prodloužení, další přidal v penaltovém rozstřelu. Takovou vizitku nechal na pražské Letné Viktor Claesson. Muž, na kterého si možná vzpomenou i leckteří fanoušci sparťanského rivala ze Slavie. Nechybělo totiž mnoho a švédský reprezentant mohl válet právě v Edenu.

Viktor Claesson (vlevo) z Kodaně slaví gól v síti Sparty. | Foto: Profimedia

Na hřiště se podíval až v 72. minutě, přesto hrál záložník Viktor Claesson v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů mezi pražskou Spartou a Kodaní klíčovou roli.

Jeho přítomnost byla na trávníku znát od prvních minut, své galapředstavení rozjel ale až v prodloužení, které svým vyrovnávacím gólem zařídil Spartě Birmančevič. Jednatřicetiletý Švéd dvakrát odpověděl na vedoucí branky Sparty, v penaltovém rozstřelu byl pak jedním ze čtyř úspěšných hráčů nakonec postupující Kodaně.

Sen o Lize mistrů se rozplynul. Sparta padla v bláznivé přestřelce po penaltách

Přitom nebylo tak daleko od toho, aby se Claesson v těchto chvílích, s trochou nadsázky řečeno, připravoval na druhý zápas předkola Evropské ligy, v němž slávisté budou v Košicích hájit tříbrankový náskok z domácího střetnutí proti ukrajinskému Dnipru.

Vraťme se nyní o sedm let zpátky, do doby krátce poté, co do fotbalové Slavie vstoupil čínský investor. Claesson tenkrát ještě oblékal dres švédského Elfsborgu, ve svém životopise ale už měl šest utkání za reprezentační áčko. Vršovické zaujal natolik, že za něj podle švédských médií byla ochotná vysázet v přepočtu téměř čtyřicet milionů korun. Tenkrát by šlo v poměrech české ligy o rekordní částku.

Chybělo pár milionů

Ve Švédsku však na svůj klenot pověsili cenovku s nejméně o pět milionů vyšší částkou. Když Slavia na severu Evropy narazila, zaměřila se od českých hranic na východ a z Trenčína přivedla hvězdu slovenské ligy Gina van Kessela. Ten však v tuzemsku za svou pověstí kanonýra výrazně zaostal a dnes je po svém konci v druholigovém maďarském Györu podle serveru Transfermarkt bez angažmá.

Neuznaný gól a zahozená penalta. Velké zklamání, říká kapitán Sparty Krejčí

To Claesson si vede o poznání lépe. Z Elfsborgu nakonec putoval do ruského Krasnodaru a od loňského jara kope právě za Kodaň. A jeho odhadovaná tržní cena se mezitím vyšplhala z tehdy požadovaných pětačtyřiceti milionů na v přepočtu 145 milionů korun.

A na Letné by dnes možná byli raději, kdyby to tenkrát se Slavií klaplo.