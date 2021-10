Karabec je totiž takový sparťanský Adam II., po Adamu Hložkovi další nevšední talent vzešlý z akademie na Strahově.

„Předpoklady má,“ pronesl trenér Pavel Vrba na jaře. „Čeká ho ještě dlouhá cesta k tomu, aby se z něj stal důležitý hráč prvního týmu, ale my mu k tomu dáme čas a prostor,“ slíbil sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Jeho doba jednou nastane,“ přihodil ještě Vrba.

Potíž je, že se čekalo, že to půjde tak nějak rychleji. Je tu srovnání právě s Hložkem, který už prakticky třetí rok ve hře Letenských dominuje. To Karabec spíše paběrkuje, což se ještě zvýraznilo na začátku této sezony.

V lize sice naskočil devětkrát, jenže pouze dvakrát ve startovací jedenáctce. Průměrně stráví na place necelých pětatřicet minut. To není oslnivé numero ani náhodou.

„Situace kolem něj rozhodně není ideální. Jeho herní čas ve Spartě určitě není takový, jak by si představoval,“ pečlivě sleduje Marek Danko, tvůrce twitterového účtu Mladá liga, který se velice zevrubně věnuje fotbalovým nadějím. „Nicméně si nemyslím, že by si Adam měl například vynucovat přestup nebo nějak trucovat. Je ročník 2003 a určitě ještě není hotovým hráčem,“ nabádá.

Karabce brzdí dvě záležitosti.

Samozřejmě je to věc, již naznačil Danko, stále ještě není „dopečený“. „Je nadstandardní, velice talentovaný hráč, ale má i velké nedostatky,“ potvrzuje Jan Suchopárek, trenér reprezentační jedenadvacítky, jíž je mladý sparťan pevnou i důležitou součástí.

Na mysli má defenzivní nedorazy plus menší rvavost v útoku. Představoval by si, aby šel Karabec více za góly. On však na první pohled (občas) působí tak trochu laxně. „Někdy mu bývá vyčítána menší zaujatost pro hru a slabší práce pro tým, což je celkem častý nešvar u podobných technických hráčů. Pokud si ale více osvojí defenzivní návyky a stane se komplexnějším hráčem, může ho čekat slušná kariéra,“ soudí Danko.

Druhou brzdou pro zelenáče je našlapaný kádr Sparty.

Kara, jak se mu přezdívá, může hrát na ve všech postech v záloze, nejradši však v centrální pozici. Buď podhrot (číslo 10), nebo o něco níž (číslo 8). Šestka, jak je označován defenzivní středopolař, pro něj moc není. Stejně tak jedno z křídel, kde se však občas zjeví.

A teď si vyjmenujme konkurenci. Na křídlech válí Jakub Pešek s Lukášem Haraslínem. Nachystán je David Moberg Karlsson, případně Matěj Polidar či Martin Minčev, jenž nyní naskakuje na hrotu. Desítku pro sebe drží Hložek, to je ultra těžký sok. Navíc se do hry vrací kapitán Bořek Dočkal, jehož vidí Vrba v tuto chvíli výše než Karabce. „Je zřejmé, že mu dá, pokud je k dispozici, raději přednost. Věřím ale, že mu právě Dočkal v tréninku pomáhá a Adam se díky tomu posouvá,“ glosuje Danko.

Přes to všechno má Karabec velkou budoucnost.

Karabec vs. Hložek



„Je to můj vzor,“ přizná Adam Karabec, když mluví o dalším zázračném talentu fotbalové Sparty, svém jmenovci Adamu Hložkovi.

Zatímco druhý z nich je vlastně od šestnácti let pevnou součástí letenské základní sestavy, nyní v devatenácti jasným tahounem týmu a členem první reprezentace, Karabec se mírně zasekl. Nemůže se prokousat do elitní jedenáctky.

Jak vyznívá jejich statistické srovnání v této fotbalové sezoně?



Adam Karabec:

Liga: 9 zápasů (311 minut), 1 gól, 1 asistence.

Domácí pohár: 1 utkání.

Evropa: 3 v předkolech Ligy mistrů, v Evropské lize 0.

Reprezentace: 4 starty za U21 (4 asistence).



Adam Hložek:

Liga: 11 zápasů (896 minut), 3 góly, 5 asistencí.

Domácí pohár: Žádný duel.

Evropské poháry: 4 v Lize mistrů (1 asistence), 2 v Evropské lize.

Reprezentace: 5 utkání za A tým (1 gól, 1 asistence).