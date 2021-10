Na protest proti bídnému výkonu Deana sepsali fanoušci londýnského klubu petici o tom, aby 53 letý sudí už nikdy nepískal utkání Arsenalu – petici podepsalo 110 tisíc lidí.

Už před začátkem pondělního utkání mezi Arsenalem a Crystal Palace se v ochozech stadionu ozval pískot, když hlasatel oznámil, že hlavním sudím je opět tolik nechtěný Mike Dean.

Zdroj: Youtube

Arsenal sice vedl po brance kapitána Pierra-Emericka Aubameyanga, poté si ale Dean opět zavařil u fanoušků "Kanonýrů" a jen prohloubil nenávist na svoji osobu. Ve 42. minutě totiž surově nakopl do lýtka James McArthur v pokutovém území Bukaya Saka, Dean ale k údivu všech vytáhl jen žlutou kartu.

Mike dean is always against arsenal because this was a clear red card smh pic.twitter.com/FKKVoEu8fh