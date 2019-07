Novým trenérem fotbalistů Chelsea se stal bývalý anglický reprezentant Frank Lampard. Nejlepší střelec v historii londýnského klubu na Stamford Bridge přišel z druholigového Derby County a na lavičce nahradil Maurizia Sarriho, který po minulé sezoně odešel do Juventusu Turín. Lampard podepsal s "Blues" tříletou smlouvu.

Frank Lampard v MLS | Foto: ČTK/AP

Jednačtyřicetiletý Lampard během let 2001 až 2014 s Chelsea vyhrál 13 trofejí a v 648 zápasech nastřílel rekordních 211 gólů. Někdejší špičkový záložník byl ve své premiérové trenérské sezoně s Derby blízko postupu do Premier League, ale jeho svěřenci v květnovém finále play off podlehli Aston Ville 1:2.