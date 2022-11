Budete na MS sledovat konkrétní týmy, hráče? Je to první mistrovství světa, na kterém budu mít nějaké spoluhráče. Nevybavuji si, že když jsem byl předtím v Česku, že by někdo na šampionátu hrál, spíš ne. Spoluhráčům z West Hamu budu fandit. Bude jich tam pět, navíc proti většině hráčů nastupuji v anglické lize, tím to bude trošku jiné, když je znáte osobně.

V neděli startuje mistrovství světa. Pořád vás štve, že se do Kataru nepodíváte?

Samozřejmě mě to pořád obrovsky mrzí. Mistrovství světa je velká akce, chtěli bychom mezi elitou být. Myslím, že bychom se tam neztratili. Pořád mě bolí, že jsme v kvalifikaci a v baráži neuspěli, takže se na šampionát budeme koukat maximálně doma v televizi.

Je těžké najít motivaci pro závěrečný duel v Turecku?

Žádnou extra motivaci nepotřebujeme. V Gazientepu je krásný stadion, přijde hodně lidí, bude skvělá atmosféra. Čeká nás výborný soupeř a hlavně je to reprezentační zápas, takže není potřeba žádné další motivace. Je to zápas za národní tým, který chceme vyhrát.

Co říkáte na turecký tým? Znáte soupeře?

Samozřejmě o tureckém mančaftu víme. Jména známe, všechno jsou to výborní hráči, kteří nastupují ve skvělých klubech, v nejlepších ligách světa, takže nebude to nic jednoduchého. Trenéři nám ale připravili mítink, na kterém jsme si soupeře rozebrali. Víme, co a jak chceme hrát. Ještě budeme mít další předzápasové sezení, kde se dozvíme další novinky, ale bychom hloupí, kdybychom neznali turecké hráče. Turecko vždycky mělo výborný tým se skvělými individualitami, takže nás určitě nečeká nic jednoduchého.

Víte o tom, že česká reprezentace s Tureckem v přípravném zápase nikdy neprohrála, na druhé straně v posledních dvou kvalifikačních duelech ho neporazilo a nevstřelilo žádný gól?

Já se do historie nekoukám. Mě nezajímá, jak jsme s nimi hráli nebo nehráli. Před sebou máme nový duel. Je tady jiný mančaft, který chce uspět. Do minulosti se nedíváme, že bychom měli Turkům něco oplácet. Samozřejmě vnímáme sílu soupeře, který hraje doma a před bouřlivou kulisou, ale my uděláme všechno proto, abychom vyhráli.

Jak na vás působí současný mančaft bez tradičních opor, s řadou nováčků?

Všechno je úplně v pohodě. Ze všech se již stali reprezentanti. Svoji nominaci do týmu si vysloužili svými výkony v lize nebo v jiných soutěžích. Ve fotbale se běžně stává, že vám někdo chybí, vypadne. Nás to postihlo nyní, že chybí tradiční jména, na která se v minulosti spoléhalo, ale je zastoupí jiní kluci. Jak jde vidět na příkladu Mojmíra Chytila, není to vůbec žádný problém. Hráčů máme dost a je jenom na nich, jak se vypořádají s tlakem. Je to pro ně něco jiného než hrát českou ligu. Ze začátku možná byli trošku nervózní na prvním tréninku, ale brzy zjistili, že jsme všichni na stejné lodi a v pohodě. Teď už tréma z nich spadla, jsou to fajn kluci.

Pomůže vám jasná výhra nad Faerskými Ostrovy?

Myslím, že jsme se naladili dobře. K utkání jsme přistoupili zodpovědně, trenéři nás dobře připravili. Nebyla tam ani známka podcenění nebo arogance. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Nacvičili jsme si presink, nějaké další věci. Spoustu z nich jsme ještě neukázali.

Jak vás před zápasem s Faerskými ostrovy napadlo půjčit malému chlapci při hymnách zimní bundu?

Umím se vžít do té situace. Mám doma přibližně starého miláčka, takže když jsem viděl, jak se v té zimě klepe jako ratlík, tak jsem mu dal bundu. Já jsem byl totiž zahřátý ještě z rozcvičky. Byl jsem v pohodě, takže snad mu to trošku pomohlo.