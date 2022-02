Jedním z nich je i český obránce v barvách West Hamu Vladimír Coufal, toho uchvátil příběh takzvaného „Ducha z Kyjeva“. Mladý pilot ukrajinské stíhačky MiG-29 se stal totiž za dva dny bojů válečným hrdinou. „Vzdušný rytíř“ za první dva dny jeho počínání nad Kyjevem sestřelil už devět ruských nepřátelských strojů a je jedním ze střípků do mozaiky, která dává naději ukrajinskému lidu se ubránit před ruskou agresí.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM