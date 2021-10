"Před rokem se mi splnil sen. Máme za sebou jako klub skvělou sezonu. Jednou Kladivář, navždycky Kladivář," napsal Coufal na Twitteru k ročnímu výročí přestupu do klubu, s nímž obsadil šesté místo v Premier League a postupil do Evropské ligy.

One year ago my dream came true. What an outstanding year like a club we had. Once a hammer is always a hammer ⚒ https://t.co/YI0cW2N7eU