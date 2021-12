Útočník Kanonýrů už byl v pokutovém území, když jej Coufal odzbrojil skluzem. Ten na první pohled vypadal jako desítky podobných běžných zákroků, jenže Lacazette ladně vyskočil do vzduchu a teatrálně se proletěl. Hlavní sudí Anthony Taylor k překvapení fanoušků (a vzteku hráčů West Hamu) ukázal na penaltový puntík.

Aby toho nebylo málo, rozhodčí ocenil Coufalův skluz žlutou kartou. A protože český reprezentant byl už v prvním poločase napomínám za úder do obličeje, výsledek byl jasný – musel ze hřiště. Přísné? To je ještě hodně slabý výraz.

Difficult moment. @Coufi5 leaving the pitch after dubious referee's decision. He touched the ball first. I saw it even from Prague. pic.twitter.com/y7WryFajYL