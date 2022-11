Nezbývalo mnoho a nejkontroverznější transfer posledních let mohl být na světě. Alespoň tak promluvil o situaci před podpisem smlouvy na Old Trafford portugalský snajpr Cristiano Ronaldo, který v posledních dnech přitahuje veškerou pozornost fotbalového publika.

Ronaldo přechází do útoku: Beru to jako zradu. Někteří lidé mě v United nechtějí

„Bylo to velice blízko, bojovali o mě do poslední chvíle,“ prozradil sedmatřicetiletý útočník. A o co vlastně šlo? Na slavnou CR7 si vloni údajně dělal zálusk městský rival Manchester City, který měl rodákovi z Madeiry předložit velice lákavou nabídku.

Přemluvil ho jeho milovaný boss

Ronaldo byl téměř rozhodnutý, peprný odchod ke konkurenci však zastavil až jeho pohovor s někdejším trenérem Rudých ďáblů Alexem Fergusonem, jenž Portugalce vedl při jeho prvním působení v United.

„Připomněl mi celou moji historii v United, všechno, co jsem tu prožil,“ zavzpomínal Ronaldo. „Řekl mi, že je nemožné, abych za této situace odešel do Manchesteru City. A já jsem ho samozřejmě poslechl,“ dodal.

Rozhodl se proto zakotvit v United. Tam, kde to přeci jen znal úplně nejlépe. I navzdory vícero nabídkám z jiných klubů. Jenže když se na staronové adrese zabydlel, uvědomil si, že se v anglickém klubu od jeho dávného odchodu do Realu Madrid vůbec nic nezměnilo.

„Myslel jsem si, že tu bude všechno jiné. Byl jsem ale nemile překvapený, téměř všechno zůstalo beze změn. Infrastruktura, technologie, zkrátka všechno,“ vykládal s nepochopením.

Cristiano Ronaldo tráví většinu času v letošní sezoně na lavičce náhradníků. Na fotce s brazilským spoluhráčem Casemirem (vpravo).Zdroj: ČTK / AP / Paul Terry

Překročil všechny hranice, tvrdí kouč

Stejně tak je dodnes zklamaný z přístupu svých spoluhráčů, zejména pak mladíků, kteří prý nemají žádný hlad po úspěchu. „Poslouchají jednu věc, jenže o dvě minuty později na to zapomenou a zase si dělají, co je podle nich nejlepší,“ řekl Ronaldo v exkluzivním rozhovoru.

„Přijde mi, že jim to je úplně ukradené, většině z nich,“ dodal bez konkrétního jmenování. Jako výjimky však uvedl například svého krajana Dioga Dalota, Brazilce Casemira či argentinského obránce Lisandra Martíneze.

Dny portugalské hvězdy na severu Anglie jsou tak dost možná definitivně sečteny. „Svými výroky překročil všechny hranice,“ uvedl na jeho adresu trenér Rudých ďáblů Erik ten Hag.

A je téměř jasné, že tato populární telenovela z manchesterské dílny ještě zdaleka nekončí.