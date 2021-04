A teď se schválně podívejte na tu českou. Hodně podobná, že?

Společnost Puma tentokrát totiž zvolila velmi jednoduchý design spočívající v čistě bílém dresu, který s reprezentací identifikují vlastně pouze poměrně drobné detaily v podobě malého znaku umístěného v blízkosti pruhu, který spolu s názvem státu a znakem firmy zdobí hruď fotbalisty.

Fanoušci, kteří si již prohlédli dresy, které jako jeden z prvních zveřejnil web Todo Sobre Camisetas, se ptají právě i po tom, kde jsou fotbalové a národní tradice. Kritikou pak nešetří třeba ani čeští příznivci.

„Hůře už to skoro nešlo. Nejvýraznější na dresu je puma, lva a nápis jste tam ani dávat nemuseli, akorát od toho výrobce upírají pozornost,“ opřel se do dresu třeba i Ondřej Bureš na oficiálním facebookovém profilu české reprezentace.

Italy's new away jersey is here ? pic.twitter.com/fXAOtZf0Sc