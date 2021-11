Nemohli jste konec utkání odehrát lépe? Inkasovali jste v nastavení. Navíc hosté měli už předtím velkou šanci.

Naprosto souhlasím. Od trenérů jsme dostali úplně jiné pokyny, neměli jsme hrát to, co jsme předváděli pár minut před koncem zápasu. Když se nešťastně zranil Alex Bah, tak jsme si nepohlídali nákop. Místo toho, abychom to odehráli nahoře a přidali třeba gól. Vepředu jsme to odehráli špatně.

Hráli jste dlouhou přesilovku. Jste zklamaný z výsledku?Vyvíjelo se to dobře, dali jsme brzy branku, trošku nás to nakoplo. Pak navíc přišlo vyloučení hostů. Ke konci jsme to chtěli dohrát na příznivý výsledek, ale udělali jsme chybu, která nás stála výhru. Hrozně nás to mrzí.

Skóroval jste po vyražené střele. Předpokládal jste chybu gólmana?

Vždycky čekám, že by se mohlo něco stát, že by mu to mohlo vypadnout. Tohle jsem prostě já, dal jsem několikátý takový gól. Jsem tam od toho, abych góly dával, ale mrzí mě, že gól nebyl vítězný.

Krátce po brance jste dostal žlutou kartu za simulování. Byla oprávněná?

Rozhodčí to mohl písknout i nepísknout, nechám si to pro sebe. Dostal jsem se před něj tělem, chtěl jsem toho využít, ale nepovedlo se. Měl jsem to vyřešit líp, dát to třeba lépe postavenému hráči.

V posledním duelu na hřišti Unionu Berlín potřebujete k postupu remízu. Kdybyste nad Feyenoordem vyhráli, stačila by nízká prohra.

V tomhle ohledu to neznamená nic. Mohlo to být lepší, ale jedeme se porvat o příznivý výsledek, abychom postoupili do jara. Bude na nás, jak k zápasu přistoupíme. Ale o tom se nelze bavit, každý zápas je těžký, ošemetný. Jedeme se tam porvat o postup.