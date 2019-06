Češi díky vítězství na Letné poskočili už nyní na klíčové druhé místo za zatím suverénní Ostrovany. Právě to bude na konci kvalifikace znamenat postup. I proto páteční výhra nad Bulharskem, jedním z přímých konkurentů, tolik těšila.

Šilhavého závěr na Letné nebudil

„Na výkon z Prahy bychom chtěli navázat. Byl velmi dobrý,“ pochvaloval si trenér Jaroslav Šilhavý. Jeho tým ale v poslední minutě nastaveného času přetrpěl šanci Bulharů a mohl slavit.

„Ulevilo se mi, ale ze spaní mě to nebudilo. Spal jsem normálně,“ mohl se v neděli usmívat. „Času mezi zápasy je málo, tak je třeba se ihned zkoncentrovat na další. Utkání bude stejně těžké jako to s Bulhary. Ve skupině není lehký soupeř,“ doplnil.

Triumf nad Bulhary zařídil dvougólový střelec Patrik Schick. Po nevýrazné sezoně v AS Řím se z pohledu reprezentace v pravý čas probudil. „Na jeho kvality spoléháme, ale chceme se prezentovat týmovým výkonem. Při dobrých výsledcích týmu vždy mohou vyskočit individuality, ale základem všeho je týmové pojetí,“ prohlásil na Schickovu adresu kapitán národního týmu Marek Suchý.

Ani on nečeká před duelem proti Černé Hoře nic snadného. „Naším úkolem je určitě poučit se ze začátku zápasu proti Bulharsku, mít maximální koncentraci od první minuty. Chceme přidat další tři body do tabulky,“ vyhlásil rezolutně. „Černohorci mají šikovné hráče do ofenzivy. Umějí s míčem a útok podporují v hodně lidech. Rozhodně je nechceme podcenit,“ řekl Suchý.

Zatímco český tým se naladil výhrou na pozitivní notu, Černohorci řeší netypický problém. Nejde ani tak o to, že po třech odehraných zápasech mají na kontě jen dva body. Po remíze s Kosovem se ovšem mužstvo ocitlo bez trenéra. Srb Ljubiša Tumbakovič v něm odmítl tým vést kvůli politickým důvodům a posléze byl odvolán.

Kontinuita u soupeře zůstane

„Čekám, že jejich hru to moc neovlivní. Tím, že u týmu zůstali asistenti je tam kontinuita,“ myslí si Šilhavý. „I způsob hry 4-4-2 by měl být stejný. Čekali na soupeře a po zisku míče šli okamžitě do protiútoku. V tom jsou nebezpeční. Uvidíme, jestli něco změní,“ přemítal.

S týmem nepřijel ani hvězdný Stefan Savič. Kvůli zranění nehrál už v Kosovu. Každopádně český kouč nijak nezastíral, že zopakovat vítězství proti týmu s novým trenérem, tak jako v pátek proti Bulharům, by mu rozhodně nebylo proti srsti. „To víte, že bych se nezlobil, kdybychom to dodrželi,“ usmál se Šilhavý, který by měl mít k dispozici všechny hráče. I proto v sestavě neplánuje žádné změny.