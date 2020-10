Státní zástupkyně navrhla vazbu pro čtyři z 20 lidí, které policie v pátek obvinila v souvislosti s ovlivňováním výsledků fotbalových zápasů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla šéfka pražského vrchního státního zastupitelství Lenka Bradáčová. Doplnila, že zbylých 15 z 19 zadržených lidí už policisté propustili na svobodu.

Sídlo FAČR na Strahově | Foto: ČTK / ČTK

"U čtyř osob podala státní zástupkyně soudu návrh na jejich vzetí do vazby. V případě jejich ponechání na svobodě hrozí důvodná obava, že by mohli mařit vyšetřování případným ovlivňováním dosud nevyslechnutých svědků a dále v trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni, pokračovat," sdělila Bradáčová. O návrhu na vazbu musí soud rozhodnout do 24 hodin.