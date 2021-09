Pětadvacetiletý záložník španělského Getafe, kam v létě přestoupil z Itálie, kvůli zranění neodletěl do Bruselu a odpojil se od národního týmu. Trenér Šilhavý místo něj nikoho nepovolal.

Janktovo zranění nesouvisí s jeho odstoupením ve čtvrtečním domácím zápase s Běloruskem (1:0) v Ostravě, v němž musel český záložník v 77. minutě střídat kvůli křečím. Vedle utkání v Belgii přijde i o středeční přípravný duel s Ukrajinou v Plzni.

Od národního týmu se kvůli zranění odpojil Jakub Jankto, který ani neodletěl do Belgie ?? Zranění nesouvisí s odstoupením ze čtvrtečního domácího zápasu proti Bělorusku ℹ️ pic.twitter.com/0hGwvbJxdT — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 4, 2021

"Nejde o nic závažného, snad budu brzy ready," uvedl Jankto na sociální síti. "Stalo se to během včerejška. Omlouvám se, ale dohoda je, že nebudeme konkrétní. Klub nás o to požádal. Nechci ani nijak mlžit, ale musíme to respektovat," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Jankto je již šestým hráčem z původní nominace, o kterého reprezentace přišla. Kvůli zranění se omluvilo také trio ze Slavie brankář Ondřej Kolář a obránci Ondřej Kúdela s Janem Bořilem. Stopeři David Zima a Jakub Brabec vypadli z mužstva kvůli tomu, že uzavírali přestupy do zahraničí.

"Je to realita. Přibyla další absence, nicméně jsou tu další hráči, kteří se musejí a chtějí poprat o svoji šanci. Půjde do hry další hráč a uvidíme, jak to zvládne," prohlásil Šilhavý.

Národnímu týmu chybí i řada dalších hráčů v čele s elitním útočníkem Patrikem Schickem, který si odpykává disciplinární trest po březnovém vyloučení ve Walesu. Kouč Šilhavý má aktuálně ve výběru na Belgii 22 hráčů.